Los bebedores de sidra no temen al coronavirus

El rito de beber sidra en Asturias marca que los bebedores toman el néctar de manzana del mismo vaso y dejan una parte del "culín" para echarlo por donde han bebido y así limpiar la zona donde se apoyan los labios para beber. Ese pequeño gesto de higiene puede tener los días contados por el impacto que está generando el coronavirus entre los ciudadanos asturianos. De momento no se está notando en las sidrerías ya que los chigreros consultados nos indican que por ahora la gente bebe sidra en grupo compartiendo el vaso. Pedro, propietario de la Sidrería Riber, en la Calle Menéndez Pelayo, dice que todo sigue igual "aquí de momento la gente sigue compartiendo el vaso. No me piden un vaso para cada uno. Lo que sí tenemos son muchas dudas sobre el verdadero alcance de la enfermedad. Pero de momento, los que beben sidra están muy tranquilos". En el barrio del Cerillero una echadora nos dice que "aquí no hay miedo al virus COVID-19. Siguen bebiendo todos del mismo vaso. Si son dos, pongo un vaso. Si son cuatro, pongo dos. Si son seis personas en el grupo les dejo tres vasos de sidra. Hasta el día de hoy nadie me ha pedido que le ponga un vaso solo para él". Pese a la recomendación de la Sociedad Española de Medicina Preventiva en Asturias, de momento, los amantes de la sidra no ponen medidas anti coronavirus. El virus COVID-19 puede generar cambios en los próximos meses pero a día de hoy el resultado de la encuesta que ha hecho COPE Gijón lo deja claro: los bebedores de sidra no piden vaso individual en las sidrerías de Gijón.