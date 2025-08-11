Llega la actuación más esperada de "la mejor" edición del Festival Luanco al Mar: "La gente está encantada"

Se ha consolidado como una de las citas imprescindibles del verano asturiano. Cada año mejora sus números. Un crecimiento que, de momento, no parece tener fin para el Festival Luanco al Mar. Este lunes, penúltimo día de música en la capital luanquina, con la actuación más esperada: el concierto de la cantante albaceteña Rozalén.

Una de las voces más destacadas del panorama musical de nuestro país ya está en Asturias. Y ha llegado a lo grande. Con una contundente comida que ha compartido en redes sociales. "No se perdona ni la fabada ni el cachopo", ha explicado. Y todo, horas antes de subirse al escenario de Luanco al Mar, desde las 21.00 horas de este lunes, con su nuevo disco "El Abrazo". Una cita para la que aún hay entradas disponibles.

¿POR QUÉ EN LUANCO?

Es la única parada en Asturias que va a hacer Rozalén a lo largo de su gira. Y es en el Festival Luanco al Mar. El promotor de este evento en el Muelle Viejo de Luanco es Enrique Granda, responsable de la promotora Santo Grial. Ha explicado en COPE cómo consiguen atraer a nombres tan destacados: "Lo que nos da un plus con el resto de festivales del país es el espacio donde lo hacemos. Es maravilloso".

También ha reconocido que "cuesta trabajo". "Para convencer a Rozalén y que viniese a este tipo de formato, con un escenario en el que no movemos la producción, tenemos que matizar cosas para que puedan venir. Ya nos pasó con Luz Casal y al final lo conseguimos. Estamos trabajando con artistas que nos interesa que vengan", ha desgranado el promotor.

Jesús Diges | EFE Rozalén, en una de sus últimas actuaciones

"LA MEJOR" EDICIÓN DE LUANCO AL MAR

A pesar de no ubicarse en un recinto muy grande -con capacidad de entre 1.500 y 2.000 espectadores-, la organización espera cerrar la semana con más de 8.000 entradas vendidas en cuestión de seis días. "El balance es fantástico. La gente marcha encantada", ha celebrado Enrique Granda.