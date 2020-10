Las enfermeras de Cabueñes avisan: "Estamos peor que en marzo"

"Venimos cansadas de la primavera y estamos exhaustas". Lo ha contado en COPE Elena, es enfermera en el Hospital de Cabueñes y lamenta la falta de previsión del Servicio de Salud del Principado: "Tuvieron cuatro meses para hacerse con personal y con material; ahora estamos peor que en marzo, porque entonces nos cogió de susto, pero teníamos refuerzos en las plantas. Ahora no".

Las cifras asustan: entre una enfermera y un auxiliar atienden a 20 pacientes en una planta. Y lo peor está por llegar: "Todos sabíamos que iba a volver, si no era octubre, era noviembre, y se va a poner feo y peor", advierte Elena en COPE. Cabueñes se está saturando y el colapso está a la vuelta de la esquina: "En cuanto a camas, es posible que no tarde mucho, no sé si entonces derivarán al HUCA mientras haya sitio o no sé lo que harán", reflexiona Elena.

Por eso, las enfermeras, los auxiliares y los celadores se han concentrado este miércoles en el hospital. Concentración en cada planta para garantizar la distancia de seguridad entre los trabajadores.

Una cardióloga, contagiada

A la carga asistencial no ayudan los casos que se están detectando en Cabueñes. El último es el de una profesional del Servicio de Hemodinámica que ha obligado a aislar, por seguridad, a otros siete trabajadores del hospital gijonés. Además, se está derivando a los pacientes del Servicio al HUCA.