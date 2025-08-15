El estand de Picofino se consolida como punto de encuentro en FIDMA: "El oasis de la Feria"

Llevan cuatro años en la Feria Internacional de Muestras. Tiempo suficientes para que su amplio estand se haya convertido en un punto de encuentro en el Recinto Ferial Luis Adaro. Es el estand de Picofino, que, cada día de Feria, reúne a expositores y visitantes entorno a un vermut, una gilda o, en definitiva, en torno a alguno de los muchos productos que ofrece la marca asturiana.

Las claves de esta afluencia las desvela en COPE el fundador de Picofino, Tito Rodríguez: "Este año, ya tenemos terrazas. Todas cubiertas, para el sol. Hemos renovado la carta gastro, que solo tenemos en Feria, porque nosotros somos productores pero no tenemos local de hostelería como tal". Una suma de elementos que ha dado lugar a un gran año de FIDMA. "Estamos muy contentos. Cada año vamos creciendo, con el cariño de toda la gente que viene", explica Rodríguez.

COPE Asturias Estand de Picofino en la Feria de Muestras

novedades como compromiso

En estos cuatro años de Feria, Picofino siempre ha mantenido una idea. La de estar presentes, sí, pero con novedades. "Es un compromiso que tenemos con FIDMA. Presentar productos en la Feria. En exclusiva. Este año, hemos presentado un dip -una salsa para mojar- de nuestros mejillones al vermut, con bonito del norte y aceite de oliva. Está muy bueno y está triunfando", destaca el fundador.

La nueva salsa, al igual que el resto de productos que ofrece Picofino, "es saludable, no tiene colorantes, no tiene saborizantes, no tiene absolutamente nada... Lo hacemos en Asturias. Es un producto de aquí y está teniendo una acogida tremenda". Lo mismo pasa con la nueva 'Morcilla suave con gelée de vermut'. Productos innovadores con los que Picofino está triunfando en la Feria.

"es un concepto"

Si te paras cinco minutos en la barra del estand de Picofino, lo que ves es una gran variedad de opciones pasar por delante de tus ojos. Unos piden el vermut tradicional, otros optan por sabores como el de naranja, también hay quien prefiere refrescarse con el granizado de vermut y luego están, por supuesto, los muchos que se tiran a la parte gastro. Todo, en torno a una idea. "Hemos creado un concepto. Un sitio agradable, donde sentarse, donde charlar, donde puedes tomar algo o comer... Lo importante es el conjunto", explica Tito Rodríguez.