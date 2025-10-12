La Generalitat activa la emergencia en Cataluña y pide el teletrabajo por las graves inundaciones y preveé que sigan las lluvias

El Gobierno de la Generalitat ha elevado a fase de emergencia el plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (Inuncat)

El Gobierno de la Generalitat ha elevado a fase de emergencia el plan especial de emergencias por inundaciones de Cataluña (Inuncat) y ha recomendado a la población de las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales de este domingo que teletrabajen durante la jornada del lunes. Así lo ha anunciado en una comparecencia ante la prensa la consejera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, quien ha insistido en la necesidad de actuar con la máxima cautela.

La alerta roja se ha extendido a cinco comarcas

Clases suspendidas y alerta móvil

Como medida de precaución, el Govern ha anunciado la suspensión de todas las clases y actividades educativas para este lunes en las cinco comarcas más damnificadas: las de Terres de l'Ebre y el Baix Camp. Los residentes de estas áreas recibirán una alerta de Protección Civil directamente en sus teléfonos móviles para informarles de la situación y de la suspensión de la actividad en los centros educativos.

La consejera ha sido clara en su principal recomendación a la ciudadanía y ha pedido textualmente "mucha prudencia" para evitar riesgos personales ante la previsión de que las condiciones meteorológicas adversas persistan.

El episodio de precipitaciones torrenciales ha causado estragos especialmente en la comarca del Montsià

Graves afectaciones en el Montsià

El episodio de precipitaciones torrenciales ha causado estragos especialmente en la comarca del Montsià, donde varias poblaciones como Masdenverge, la Ràpita, Godall y Santa Bàrbara han sufrido graves inundaciones. La intensidad de la lluvia ha obligado a cortar importantes vías de comunicación, entre ellas la autopista AP-7 y la línea ferroviaria que conecta Ulldecona y l'Aldea, generando importantes problemas de movilidad.

El teléfono de emergencias 112 ha gestionado un total de 1.042 llamadas relacionadas con el temporal hasta las últimas horas del domingo, lo que da una idea de la magnitud del evento. La consejera Parlon ha destacado que la prioridad absoluta durante la noche ha sido el salvamento de personas. En este sentido, ha confirmado que todos los conductores que habían quedado atrapados en sus vehículos por el corte de la AP-7 ya "han sido liberados".

Colaboración y evaluación de daños

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno central ha ofrecido su colaboración a la Generalitat, poniendo a su disposición medios como la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque por el momento no ha sido necesaria su intervención. La valoración de los daños materiales se pospone a la jornada del lunes, una vez que la situación meteorológica mejore y se pueda acceder con seguridad a todas las zonas inundadas.

Para la jornada de mañana, lunes 13 de octubre, la previsión meteorológica en las Terres de l'Ebre apunta a una notable mejoría. Se espera que los cielos permanezcan cubiertos durante la madrugada, pero con una tendencia a la disminución de la nubosidad a lo largo de la mañana. Las precipitaciones irán remitiendo y se volverán débiles y dispersas, desapareciendo por completo por la tarde. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas que rondarán los 15 grados y máximas que podrían alcanzar los 21 grados.