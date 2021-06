Emotivos tres minutos de silencio en Oviedo en recuerdo por las últimas víctimas de violencia machista

Han sido tres minutos de silencio muy emotivos en recuerdo por las víctimas de la violencia machista de los últimos días y de condena por estos actos, con la imagen de Olivia y de Anna, las pequeñas de Tenerife presuntamente asesinadas por su padre. La Plaza del Ayuntamiento de Oviedo a acogido a numerosas personas con los miembros de la Corporación municipal a la cabeza para mostrar su rechazo y pena por estos crímenes. Durante esos tres minutos sonaba la “Marcha d'Antón el Neñu”, una marcha fúnebre cuyo origen se sitúa en el siglo XIX. Tres minutos de congoja que finalizaba con un sonoro aplauso.





Tras finalizar, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, pedía que no vuelva a pasar, me viene a la memoria tantas mujeres que murieron estos días, esas menores, especialmente esa niña que todavía está sin recuperar, y que no sabemos si algún se recuperará. Este país se merece otra cosa y yo pido de corazón que cambiemos el comportamiento y que no vuelva a ocurrir.





Por otro lado, el alcalde también he recordado lo ocurrido este fin de semana en el Casco Histórico de la ciudad con la agresión de varias decenas de jóvenes a los agentes de la Policía Local y que dejó a un agente herido de un botellazo en la cabeza, teniendo que ser atendido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA); esto es lo que no debe de pasar, pero la juventud a veces, creo que estaban celebrando el fin de curso y no fue un buen comportamiento, por lo que pido que se compoten, fundamentalmente para que no nos vuelvan a cerrar la noche, con lo que si quieren salir tiene que haber orden, yo creo de verdad en la juventud, aunque cuando hacen estas crean una pequeña duda, declaraba el alcalde.