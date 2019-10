Descubren huellas de dinosaurio en la costa asturiana

Tremenda sorpresa la que se han encontrado dos pescadores asturianos que caminaban por el pedrero de la playa de Merón (en Villaviciosa): dos huellas de dinosaurios en una de las rocas sobre las que estaban caminando. En COPE, hemos hablado con la geólogoa del equipo de investigación del MUJA (Museo del Jurásico de Asturias), Laura Piñuela, que nos ha desvelado que "son unas huellas de entre 30 y 40 centímetros, tridáctilas (de tres dedos estrechos) y con garras, que nos permite saber que pertenecían a un dinosaurio carnívoro".

¿Qué va a pasar con esas huellas?

Al parecer, el lugar donde han sido halladas las icnitas es de difícil acceso y los técnicos del MUJA no han podido llegar hasta él. De hecho, "la inaccesibilidad del terreno y que están conservadas en la superficio hace que sea difícil sacarlas sin romperas, así que no va a ser posible el rescate", explica Piñuela, que añade resignada que "no podemos disponer del helicóptero cada vez que tengamos un hallazgo".

Por lo tanto, las huellas se van a quedar donde están "para el disfrute de aquellos que consigan llegar hasta esa zona", puntualiza Laura Piñuela. Además, nadie las podrá tocar porque toda la Costa de los Dinosaurios, desde Gijón hasta Ribadesella, es un monumento natural protegido por el Principado desde 2001. De hecho, los técnicos del MUJA trabajan con un permiso especial de la Consejería de Medio Ambiente: "No todo el mundo puede bajar al acantilado y sacar lo que quiera; hay que trabajar con permiso y el lugar de depósito es el museo".

Laura Piñuela recomienda que si te encuentras una huella de dinosaurio, hay que "hacer fotos, llamar al MUJA e indicar el lugar exacto".