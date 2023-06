Del susto a la calma en un restaurante ovetense: ¿Cómo enfrentarse a un enjambre de abejas?

Los propietarios de 'El Bosque de Javita', céntrico restaurante ovetense, se llevaron este lunes un buen susto. A media tarde, notaron la presencia de multitud de abejas en torno a una de las mesas de la terraza. Multitud de abejas habían establecido un nido bajo una de las mesas de la terraza. Según los expertos, es algo más llamativo que peligroso, ya que es relativamente habitual en esta época del año. En 'La Mañana de COPE', el propietario del negocio nos ha contado como han vivido esos momentos y un apicultor los consejos y las claves para afrontar este tipo de situaciones.

Y es que todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos, afirma Diego Javita, propietario del restaurante: "Estaba dentro y se vio un poco de revuelo fuera. Muchas cosas en el aire, no se veía bien lo que era. Hubo un momento que la mesa se llenó de abejas. No se veía ni la mesa. Después debió la reina de meterse debajo y en cosa de medio minuto se formó la bola debajo de la mesa. Era un momento entre las comidas y las cenas que no había mucha gente".

Tras el aviso al 112, finalmente se acabó encargando de la situación un hombre que pasó por la calle que tenía conocimientos de apicultura. En dos horas la totalidad de las abejas quedaron recogidas. Pese a lo llamativo de la situación, los apicultores afirman que es algo relativamente habitual. Santiago Menéndez, de Abejastur, explica los motivos: "En esta época es algo natural. Choca que se vea como algo extraño. Es lo normal que se multipliquen en esta época. Cuando ven que las circunstancias son propicias, que hay buen tiempo y mucho alimento, crecen un montón y la mitad de la colonia se van con su reina vieja, con su madre. Y la colonia restante cría una nueva reina. Las que se van con la madre buscan un sitio para instalarse. Un hueco, debajo de un alero...".

El propio Menéndez explica cómo afrontar la recogida del nido: "Si el enjambre es accesible, vamos con una caja a poder ser que ya esté usada, porque les gustan los sitios que huelen a abeja. Y las metemos ahí, con cuidado de que nos llevemos la reina. Porque es a quien sigue el resto del enjambre. Intentamos que entren en masa. En cuanto están dentro un par de horas y ven que el sitio les gusta, se quedan. Y si no les gusta, se van, que también puede suceder. Intentamos que la caja esté usada por abejas o también la restregamos con citronela. Si hay ese olor también les suele gustar. Nos las llevamos en esa caja y luego ya la metemos en una colmena de madera estándar. Si no tienes protecciones, algún picotazo te puedes llevar. En ese momento no suelen generar ataques moribundos como si vas a sus colmenas".