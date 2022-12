El Colegio de Médicos de Asturias ha reclamado a los partidos políticos que alcancen un pacto la próxima legislatura para "salvaguardar" el sistema sanitario asturiano, del que han advertido de que está sufriendo "tensiones que ponen en riesgo su viabilidad en el futuro".

Luis Antuña, presidente del Colegio de Médicos de Asturias ya había mencionado la idea de ese pacto político, algo en lo que ha ahondado este lunes en un encuentro con los medios: "Instaremos y haremos lo imposible para que todos los representantes políticos entiendan y estén dispuestos a alcanzar un acuerdo por nuestro sistema sanitario público en 2023".

Los médicos ponen en duda la viabilidad a medio plazo del sistema sanitario asturiano. Y por eso ponen énfasis en un pacto, en el que incluyen reformas para acabar con la rigidez administrativa de las condiciones laborales, reorientar el reparto presupuestario hacia más recursos para la atención primaria y que sea la figura del médico la que lleve el liderazgo sanitario: "Debemos de implementar modificaciones normativas. Tenemos leyes obsoletas que llevan muchísimos años y no se ajustan a la realidad de nuestro sistema sanitario. Somos estatutarios la mayoría y eso debe reflejarse a nivel autonómico en alguna norma que recoja esa especificidad de las condiciones de trabajo".

En cuanto a la situación de la sanidad, no creen que falten médicos. El problema es que no se especializan: "Formar estudiantes o incorporar más en la parte de abajo de la pirámide no tiene mucho sentido. No sé las cifras del MIR, pero si se presentaron catorce mil y hay ocho mil plazas, hay seis mil médicos que no se están especializando y su acceso al sistema sanitario público es complejo. Habrá que ver todos los médicos que tenemos en España si dicen los técnicos que son suficientes, por qué no lo son. ¿Cómo estamos distribuyendo los médicos? ¿A qué se están dedicando? Habrá que analizar todo eso antes de decir que no hay médicos. En diez años van a sobrar".

También insisten en el uso racional del sistema para no saturar las consultas: "Debemos dirigir recursos a la educación en salud. Intentar llegar a un acuerdo con la sociedad de la racionalidad de la utilización de los recursos sanitarios". En algunos casos, reconocen que la telemedicina puede ser positiva: "Cualquier atención sanitaria se lleva a cabo en cualquier medio. El acto médico en esencia es presencial. Dicho esto, las tecnologías de la información están ahí para beneficiar todo tipo de problemas o desempeños. Entre ellos, pueden ayudar para la actividad".