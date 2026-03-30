Juanfra Cruz analiza la situación actual de la UD Las Palmas

Después de casi seis meses dentro de los seis primeros clasificados, la Unión Deportiva Las Palmas ha salido de la zona de playoff. Una situación que ha analizado Juan Francisco Cruz, quien considera que, pese al bache, es el momento de apoyar al equipo y dejar las críticas para más adelante.

Las claves del bache

Juanfra Cruz ha reconocido que el equipo se ve "superado por el rival" en algunos momentos y que "se ha perdido esa contundencia defensiva" que había caracterizado al conjunto amarillo durante toda la temporada. Además, ha señalado que al equipo le falta "definición para poder concretar las ocasiones de las que dispone".

Unidad para un objetivo común

Pese a todo, la situación no es irreversible. La UD Las Palmas está igualada a puntos con el sexto clasificado y todavía quedan diez partidos, con treinta puntos en juego. Por ello, Juanfra ha hecho un llamamiento a la calma y a la unidad: "Es el momento de apoyar al equipo, de remar todos e intentar lograr el objetivo de luchar por el ascenso a la Primera División".

El calendario más próximo se presenta como una oportunidad para cambiar la dinámica, con dos encuentros consecutivos en casa ante el Granada y la Sociedad Deportiva Huesca. Para el periodista, el mensaje debe ser claro: "Hay que ir partido a partido".

La conclusión de Juan Francisco Cruz es rotunda y pide aparcar cualquier tipo de juicio hasta que termine la campaña. "Habrá tiempo, si no se consigue el objetivo del ascenso o de jugar playoff, de pedir explicaciones, pero ahora no". Ahora, insiste, "hay que apoyar al cuadro de Luis García hasta el final de la temporada".