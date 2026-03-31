Águilas pone a punto sus playas para Semana Santa y afronta el nuevo reto de la posidonia

Con la vista puesta en la Semana Santa, el Ayuntamiento de Águilas ha activado un dispositivo especial de limpieza para acondicionar sus playas y espacios públicos. La medida, desarrollada junto a la empresa concesionaria Entorno Urbano-Grupo Hozono Global, busca responder al notable incremento de visitantes que se espera en el municipio durante estas fechas.

La concejala de Limpieza Viaria, Noelia Ruano, ha explicado que la iniciativa tiene como objetivo garantizar el buen estado del litoral y del resto de la localidad. Para ello, se han intensificado los trabajos de retirada de residuos, el cribado de la arena y la puesta a punto de los accesos y papeleras en las playas.

Como novedad, el plan de actuación también incluye la reubicación de contenedores en diferentes puntos de Águilas para no interferir con el tránsito de las procesiones y facilitar la movilidad de los peatones.

Un decreto para proteger la posidonia

En paralelo, el consistorio está evaluando cómo aplicar el reciente Real Decreto 191/2026, de 11 de marzo, centrado en la conservación de las praderas marinas en el Mediterráneo. El foco está puesto en la gestión de los arribazones de Posidonia oceánica, habituales en las playas del municipio

El real decreto prohíbe el fondeo de embarcaciones sobre estas praderas, una de las principales causas de degradación de estos hábitats y promueve la instalación de sistemas de fondeo de bajo impacto, diseñados para minimizar los daños sobre el fondo marino y compatibilizar los usos recreativos con la conservación de estos ecosistemas.

Además, el texto aborda la gestión de los restos vegetales de estas especies que se acumulan en las playas, conocidos como arribazones, reconociendo su función ecológica y promoviendo criterios de gestión compatibles con la conservación del ecosistema costero.

El objetivo es doble: por un lado, cumplir estrictamente la normativa y proteger estos ecosistemas clave; y por otro, mantener unas condiciones adecuadas de uso y comodidad para los bañistas. El Ayuntamiento asegura que buscará la colaboración entre administraciones para aplicar las medidas de conservación de una forma coherente y eficaz.