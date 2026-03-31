Horario y dónde ver y escuchar el RC Deportivo-Córdoba CFde la jornada 33ª de Liga Hypermotion

El Córdoba necesita con urgencia recuperar el espíritu competitivo tras siete jornadas sin ganar y despejar cualquier duda con respecto a la zona baja. Para colmo de la mala fortuna, con las bajas de Trilli y Adilson ya son seis las que sumarán los de Iván Ania para el choque de este martes santo.El rival, el Deportivo, aspira al ascenso directo y, de hecho, se colocará segundo si vence al Córdoba. Llega a la cita de este martes tras haber empatado su último encuentro 1-1 en El Molinón.

HORARIO Y DÓNDE VER EL DEPORTIVO- CÓRDOBA

El partido Deportivo-Córdoba lo podrás seguir este viernes desde las 19:50 Horas con la narración de Toni Cruz en el Tiempo de Juego de COPE Córdoba en el dial 1215 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Córdoba y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE Córdoba. También en la pestaña correspondiente de audio de la retransmisión de Movistar +.En televisión se podrá seguir a través del canal LALIGA TV Hypermotion y LaLiga TV Bar, canales de Movistar Plus. Además de las plataformas de PTV, Golstadium y Olin.