Almonte busca una salida para los agricultores que piden las ayudas a la renaturalización en sus tierras

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha mantenido una reunión clave con representantes del sector agrícola y diversas administraciones para abordar las solicitudes de ayudas a la renaturalización en terrenos de titularidad municipal. En el encuentro han participado la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, la Asociación de Agricultores Puertas de Doñana y el delegado de Agricultura, Álvaro Burgos.

El consistorio ha detallado la situación de las 21 solicitudes registradas por agricultores que trabajan en fincas municipales arrendadas. Ha calificado el escenario como una "casuística compleja", ya que, al ser propiedad municipal, debe actuar conforme a la Ley de Bases de Régimen Local y la normativa de contratación pública, además de las condiciones de las concesiones administrativas.

Un análisis caso por caso

Desde el equipo de gobierno se ha explicado que cada solicitud "debe ser analizada de forma individualizada", porque existen requisitos que deben cumplirse antes de otorgar los permisos. Mientras estos condicionantes no se resuelvan, el Ayuntamiento ha comunicado que "no es posible conceder dichas autorizaciones en los términos solicitados".

Voluntad de colaboración

A pesar de las dificultades, el consistorio ha trasladado un mensaje de apoyo al sector, asegurando que "no existe inconveniente político en apoyar a los agricultores en este proceso y en las distintas situaciones que atraviesa el sector". Actualmente, se está trabajando en un documento para requerir la subsanación de las discrepancias que impiden autorizar las ayudas.

El Ayuntamiento de Almonte ha reafirmado que continuará analizando cada caso en coordinación con las demás administraciones. El objetivo es "encontrar vías que permitan dar respuesta a las solicitudes, siempre dentro del marco legal vigente y garantizando la correcta gestión de los terrenos municipales".