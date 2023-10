La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha puesto fin al pacto de gobierno entre Foro y Vox, por lo que el partido de Abascal queda fuera del tripartito del que también forma parte PP.

"Es una decisión meditada", ha explicado la regidora que horas antes, había escrito un enigmático mensaje en las redes sociales: "Se acabó".

La gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Moriyón han sido las declaraciones de la concejala de Vox, responsable de Festejos, Sara Álvarez Rouco, sobre el FICX, anunciando cambios importantes en el certamen y dejando en el aire la continuidad de premios a trabajos de temática LGTBI o en asturiano.

"No están a la altura de una ciudad como Gijón y que atentan contra la tolerancia que siempre ha caracterizado y seguirá caracterizando a Gijón", ha explicado la regidora que, sin embargo, asegura que la salida de Vox del gobierno no responde "únicamente" a esas declaraciones.

"Vox no ha sido capaz de ejercer las responsabilidades de gobierno, sino que ha antepuesto sus siglas al interés general de la ciudad", ha aseverado Moriyón, que ha advertido de que, "mientras yo sea alcaldesa, no lo voy a consentir; no vamos a permitir ni tolerar injerencias desde Madrid o desde donde sea".

Además, ha desvelado que "Vox ha paralizado conscientemente el funcionamiento de la organización municipal y han sido pasivos respecto al primer gran proyecto de este gobierno, las ordenanzas fiscales". Por eso, Moriyón considera que "Foro no ha incumplido ningún pacto porque nuestro compromiso es con los asturianos y los gijoneses".

Además, ha querido recalcar que "Gijón no experimentará retrocesos en libertades y seguirá siendo una ciudad libre, tolerante y acogedora".