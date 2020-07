La cancelación de la Feria le puede costar 3 millones a la Cámara

La Cámara de Comercio de Gijón reacciona ante la imposibilidad de celebrar la Feria Internacional de Muestras de Asturias y ha preparado para el mes de agoto la celebración de dos ferias monográficas dedicadas al sector del mueble-hogar y del automóvil. Está pendiente de enviar el Plan de contingencia al Gobierno del Principado, pero en ambos casos no se podrá superar el aforo máximo simultáneo de 900 a 1.200 personas. Según el director de actividades del Recinto Ferial Luís Adaro, Álvaro Alonso Ordás, las medidas para garantizar la seguridad y la salud de las personas se van a cuidar al máximo "la persona que acceda al recinto ferial tendrá que dejar sus datos personales y el número del carnet de identidad, para que sepamos en todo momento la identidad de las personas que accedan al recinto y poder actuar ante un posible caso de coronavirus". En el caso de la feria del mueble para el hogar está previsto que se celebre en el Pabellón Central, mientras que la Feria del automóvil se desarrollará en el exterior, utilizando los stands al aire libre.

Impacto económico de la no celebración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, quiso tranquilizar a los trabajadores de la entidad cameral y confirmó que no habrá despidos, como consecuencia de la cancelación de la FIDMA 2020. "Puedo asegurar que no habrá despidos, pero no descartamos que la plantilla se pueda someter a una regulación de empleo, en función de como se desarrollen las próximas citas feriales hasta final de año".

El impacto negativo por la no celebración de la Feria Internacional de Muestras de Asturias, se sitúa en el 0,5% del PIB del Principado de Asturias. En lo que se refiere al presupuesto de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño estimó que puede alcanzar los 3 millones de Euros. "El año 2019 el presupuesto de la Cámara de Comercio alcanzó la cifra de 7.591.000 euros y la recaudación por el canon de los expositores de la Feria Internacional de Muestras fue de unos 3 millones de euros. No alcanzó la mitad del presupuesto"

En los próximos días se enviará al Gobierno del Principado el Plan de contingencia para la celebración de las ferias monográficas dedicadas al mueble del hogar y al sector del automóvil.