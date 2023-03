El calvario de los 200 afectados por covid persistente en Asturias: "El día a día no es para nada como antes"

Representantes del “Colectivo Covid Persistente Asturias” han reclamado este martes que se formalice un censo de personas afectadas por esta enfermedad crónica derivada de la pandemia del coronavirus y que las administraciones les traten como pacientes vulnerables para poder acceder a tratamientos con retrovirales que están funcionando en otros países. En el colectivo hay registradas unas doscientas personas en Asturias, de las que sólo a tres se les ha reconocido esta enfermedad mientras que al resto se les deriva a Salud Mental.



Integrantes de este colectivo se han concentrado en la plaza de la Escandalera de Oviedo con motivo del tercer aniversario de la declaración del estado de alarma decretado en España para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por la covid, donde se ha leído un manifiesto en el que recuerdan que esta enfermedad ha sido "reconocida" por la Organización Mundial de la Salud.

Los afectados piden apoyo, porque se sienten solos y abandonados, ya que nadie tiene tratamiento para sus múltiples problemas. Es el caso por ejemplo de Estrella Rufo: "Después de seis meses y varias visitas a Urgencias, acudí a un internista por mi seguro privado y fue el primero que me habló del covid persistente. Todas las pruebas salen bien pero aquí seguimos. Con las pruebas bien, pero la cabeza mal y el cuerpo a ratos". También Cristina Pérez se ha quedado con síntomas: "Mucho cansancio, presión en el pecho, niebla mental, pérdidas de memoria, dolor articular, acúfenos... Intentar ver la tele te cansa. El día a día no es para nada como era tu vida anterior".

Esas peticiones de apoyo van dirigidas también a las administraciones. La mayoría han tenido que renunciar a sus trabajos porque el INSS les mandaba a trabajar en condiciones en las que no podían. Es el caso de Rocío Guanotás: "Llegó un día en el que no podía caminar y tenía que usar silla de ruedas y ser dependiente. Me dieron de alta y era imposible ir a trabajar porque estaba en silla de ruedas. No tuve otra opción que renunciar, perdí mi trabajo. Me ha afectado físicamente, emocionalmente y familiarmente. No sé cuándo podré volver a trabajar". Sienten impotencia: "Sentimos falta de empatía. La neuróloga del HUCA me dijo que es psicológico. Lo único que te dan es para el dolor, pero es que el dolor es persistente".

Esa misma situación afecta a Cristina Pérez: "Estuve de baja hasta que el INSS me vio y me dieron tres meses de prórroga. Pero me dijeron que a trabajar. Un trabajo como el de auxiliar de enfermería, que es mucho esfuerzo físico y mental. No pude realizar el trabajo. Nos mandan a trabajar con secuelas diarias que tenemos. Y no podemos".