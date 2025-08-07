BYD llega a la Feria con Resnova Motor: este es su coche estrella

BYD es la marca número 1 en vehículos eléctricos e híbridos enchufables y ha elegido a Resnova Motor como su concesionario en Gijón y Avilés. Por eso, este año está presente en la Feria de Muestras, en un stand "en línea con la marca; es decir, top", ha dicho, en COPE, el gerente de BYD Resnova Motor, Miguel Lastra.

En él, hay espacio para los más pequeños y también llama la atención una máquina de palomitas. Aunque el mayor reclamo es que está presente "toda la gama" de BYD y con "precios reales" de Feria.

Hay modelos en los que se están fijando los visitantes de la Feria, como el Seal U DMi, "el SUV híbrido enchufable número 1 en el mundo", o el BYD Atto 2, con "colores llamativos que os aconsejo que paséis a verlos". Sin embargo, el coche estrella es el Dolphin Surf, "el utilitario que ha sacado recientemente la marca".

Además, aunque "BYD no es una marca que apueste por el kilómetro cero o descuentos, en Resnova Motor hemos querido hacer un esfuerzo para ajustar los precios en el aterrizaje en la Feria de Muestras", ha desvelado Miguel Lastra, que advierte de que "nuestros coches están totalmente abiertos para los visitantes, para que, tanto los que quieran comprar el coche como los que quieran conocer la marca, vean la calidad premium de los vehículos que, además, se pueden probar".