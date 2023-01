La Atención Primaria sigue desbordada en Asturias: "Se está degradando el sistema", denuncian los médicos

La crisis en la atención primaria se agudiza. Faltan médicos y la organización de los que hay no es todo lo efectiva que debería. Desde el SESPA reconocen los problemas, pero los reducen a atascos esporádicos en la atención por causas concretas. Desde el Sindicato Médico Profesional de Asturias que en los centros de salud todo deje de girar en torno a los facultativos. Demandan restar peso a los médicos y dar mayor protagonismo a enfermeras y administrativos.

El secretario general del SIMPA, José Antonio Vidal, ante la situación crítica de la atención primaria, reclama dar mayor protagonismo a enfermeras y administrativos, que podrían atender buena parte de los casos que actualmente les saturan. Asegura que el sistema actual es insostenible: "Es una puerta por la que entran todos y todos quieren lo suyo. Y eso sin orden, acaban todos en Urgencias del HUCA, también sin orden, a ver quién soluciona esos problemas. Esta huida hacia adelante del sistema sanitario no va a ninguna parte. Va al caos".

También pide Vidal cambios en la organización de los centros de salud: "No es eficaz porque a veces no es el médico el que le puede arreglar los problemas. Se los puede arreglar otro trabajador del centro de salud. Eso genera que las personas se desesperen y no lleguen en tiempo y forma a quienes arreglen sus problemas y acaban en Urgencias". Y lleva la reflexión sobre el sistema a un punto más global: "Están siendo lentos en la implantación. Estamos perdiendo un momento importante. Se está degradando el sistema si seguimos por este camino de la masificación sin control y sin poner arreglo".

Desde el Servicio de Salud reconocen que existen problemas, aunque aseguran que se trata únicamente de atascos puntuales por el incremento de virus respiratorios en las últimas semanas y las fiestas navideñas. Lo apunta María José Villanueva, directora general de coordinación: "Que un hecho puntual no nos debe quitar la vista de la generalidad. La generalidad es que en la inmensa mayoría de las situaciones se hacen las cosas muy bien. Hay problemas puntuales. Hay que detectarlos e ir a por ellos".

En este contexto, incrementan los seguros privados, lo que deja ver que mucha gente, que puede permitírselo, se vuelca hacia otras opciones. Según la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública, el 26% de los asturianos tiene seguro privado.