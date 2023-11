El pequeño comercio vive un viernes muy especial con este Black Friday q ue se ha importado de los Estados Unidos y está dejando un buen rendimiento en las cajas de los establecimientos. Las calles presenta una actividad frenética, impropia de un viernes, sobre todo del mes de noviembre. En una tienda de la calle Marqués de Casa Valdés, en Gijón, Ana nos comenta que "se está notando algo más de movimiento. La verdad que sí". Y nos añade que "lo necesitamos, porque en el mes de noviembre se vende muy poco", reconoce aliviada.

El pequeño comercio no puede hacer grandes descuentos

La forma en la que se vive el Black Friday es muy diferente del pequeño comercio a las grandes superficies. En Parque Principado, por ejemplo, su director, asegura que es el gran día de ventas "porque algunas marcas hacen en esta jornada el esfuerzo del año, con descuentos que pueden llegar al 70%. Los clientes lo saben y Parque Principado está abarrotado, es el día más potente del año" afirma, Fernando García.

En el pequeño comercio, la percepción es dispar. Vamos desde Paz, que tiene una tienda de ropa de mujer en la calle Ramón y Cajal, que nos dice que la venta puede subir por encima del 40% de lo que es habitual en un viernes típico. A Inma, que tiene una tienda de ropa de caballero en la calle Uría, que nos dice que "se nota algo, pero no mucho. Tenemos clientes fieles, y son los habituales. Puedo vender una prenda más, pero no es un gran impacto en caja". Inma va más allá, y nos explica la diferencia entre el pequeño comercio y las grandes superficies. "Yo no puedo poner un 60% de descuento en ropa que acabo de poner en la tienda y que todavía estoy pagando. Eso se lo puede permitir una gran marca, o las grandes superficies. Nosotros no", apunta desde la experiencia que dan más de 20 años, al frente del negocio.

Los clientes apuestan por el Black Friday

La sensación que queda tras darse una vuelta por las calles de Gijón y hablar con varios clientes, es que hay una mayoría que utiliza este "viernes negro" para aprovechar los descuentos. Lo sorprendente es que no solo se aprovecha para comprar ropa. Nos hemos encontrado con María: una mamá que paseaba con su cochecito de niño por la calle Covadonga, que nos ha descubierto que los descuentos son en todos los sectores. "Yo utilizo el Black Friday para comprar billetes de viaje y obtener importantes descuentos. Puedo llegar a ahorrar hasta 200 euros en un billete de avión y eso es algo que no pasa todos los días", nos dice María.

En el caso de Carmen, la inversión de su Black Friday va, por otro lado. "Sí, yo suelo gastar bastante dinero en esta fecha. Aprovecho para comprar cosméticos y algún abrigo. Me puedo llegar a gastar más de 300 euros. Procuro hacer un pequeño ejercicio de ahorro, las semanas anteriores, para disponer de un dinero extra que gasto en artículos que están muy rebajados de precio y mantienen la calidad", afirma muy orgullosa.

En muchos comercios de las diferentes poblaciones de Asturias, el Black Friday se prolonga al sábado, organizando un peculiar "Saturday Black", para aprovechar el tirón de las ventas y compensar la escasa actividad comercial que hay habitualmente en el mes de noviembre.

