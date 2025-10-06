Una asturiana hace historia en Venecia a bordo de una de sus góndolas: “Me he ganado el respeto de todos”

Asturiana, concretamente ovetense, Maribel Zarzuela tiene 63 años y es la única española que rema una góndola en Venecia. Llegó a la ciudad de los canales hace más de dos décadas y lo hizo, como ella misma dice entre risas, “por culpa de la hora del amore”.

Todo empezó en 2002, durante un viaje turístico. Era de noche y no recordaba si había cambiado la hora tras venir de Grecia. Vio a un gondolero apoyado en un puente y decidió preguntarle. “Me dijo que era la hora del amore. Fíjate tú, por culpa de la hora del amore, estoy aquí”, cuenta divertida en COPE Asturias. Aquel gondolero se llamaba Adriano, y con él acabaría casándose.

M.Z (cedida a COPE) Maribel paseando en góndola a una pareja

De Oviedo a los canales

Maribel se instaló en Venecia y su marido fue quien la animó a coger el remo. “Él fue quien empezó a empujarme: rema, rema, rema”, recuerda. Al principio lo hizo con pequeñas embarcaciones, hasta que dio el salto a la góndola, símbolo absoluto de la ciudad. Se convirtió en la primera mujer en participar en una regata oficial de gondoleros, un logro histórico en un mundo tradicionalmente masculino. “Para mí lo más bonito ha sido la aceptación que he tenido de ellos, la acogida”, explica emocionada.

Con el tiempo, Maribel se ha ganado el respeto y el cariño de todos. “Pasaba un gondolero y le decía a otro: mira, esa es la famosa Maribel, la mama Maribel”, relata con humor. Incluso su marido ha pasado a ser conocido por ella: “A mi marido le llaman Asturias”, dice orgullosa.

M.Z (cedida a COPE) Maribel bajo uno de los puentes de Venecia

Orgullo y anécdotas

Entre sus recuerdos, guarda con especial cariño una regata celebrada en Praga, en la que representó a España. “Quedamos segundos. Italia ni siquiera entró en la premiación”, relata con orgullo.

M.Z (cedida a COPE) Maribel por los canales de Venecia

A lo largo de los años, ha coincidido con personajes conocidos, y las anécdotas se acumulan. Una de las más curiosas la protagonizó el empresario Flavio Briatore, responsable de llevar a Fernando Alonso a la Fórmula 1. “Mi marido llevaba una bandera asturiana en la góndola y Briatore le preguntó por qué. Cuando le explicó que su mujer era de Oviedo, él se quitó la gorra y le dijo: ‘Yo soy Briatore’”.

También conocieron a Robert de Niro. “Las dos veces le reconoció y le dijo su nombre. Yo flipé, porque cuánta gente verá Robert de Niro en el mundo y se acordó de él”, comenta todavía sorprendida.

M.Z (cedida a COPE) Maribel pasando por el puente de los suspiros

Una asturiana en Venecia

Aunque ahora Maribel se ha tomado un descanso, sigue muy unida a los canales. “Yo remo por diversión, por hobby, por pasarlo bien”, dice con serenidad. El motivo de la pausa también tiene su parte divertida. “Noté que las espaldas se me abrían y los vestidos ya no me cerraban. Dije: esto hay que tomárselo con calma”, ríe.

Desde Venecia, Maribel Zarzuela mantiene viva su esencia asturiana. Su historia, nacida de una pregunta casual, se ha convertido en una leyenda que mezcla amor, humor y fuerza. La historia de una mujer que cambió el rumbo de su vida y acabó remando entre las aguas más románticas del mundo.