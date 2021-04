Así continúa el plan de vacunación en Asturias

Asturias prevé concluir esta semana la administración de la primera dosis de las vacunas contra la covid-19 entre toda la población de 77 años o más así como entre las personas que tengan entre 64 y 65 años para continuar el proceso después con las cohortes de rangos etarios inferiores, y mientras se sigue inmunizando a los considerados grupos esenciales.



A las vacunaciones previstas para esta semana se incorporará también un colectivo de unas dos mil personas formado por personas que necesitan diálisis, pacientes trasplantados y personas con síndrome de Down de más de 40 años, según los datos facilitados hoy en rueda de prensa por la directora gerente del Servicio de Salud del Principado, Concepción Saavedra.



La campaña se ha visto condicionado por las decisiones adoptadas respecto al uso de la vacuna de AstraZeneca, cuya administración se paralizó durante varios días y que desde ayer sólo se podrá inocular a los mayores de 60 años a la espera de que la Comisión de Salud Pública determine si se amplía ese rango de edad a los de 65, una medida que respalda Asturias.



Hasta ahora en el Principado se ha administrado la vacuna de AstraZeneca a 33.617 personas de las que sólo cuatro tienen la pauta completa con lo que el resto deberá esperar a la decisión que se adopte a nivel nacional, para la que se barajan dos opciones: no completar la pauta o recibir otro suero.



Según el director general de Salud Pública, Rafael Cofiño, a la espera de esa decisión, el Principado adaptará su estrategia "al principio de precaución", aunque ha subrayado que los estudios de que se dispone constatan que los posibles riesgos de esta vacuna disminuye según aumenta la edad de la población que la recibe.



Los sucesivos cambios de criterio sobre el uso de ese fármaco han generado "desconfianza" entre la población, ha admitido Cofiño, lo que ha llevado a que ayer, cuando se decidió suspender su uso por debajo de los 60 años, muchas personas citadas para vacunarse de 64 ó 65 no acudieran a recibirla lo que obligó a llamar a las siguientes de la lista.



"Es necesario lanzar un mensaje de tranquilidad porque se ha evidenciado que los sistemas de farmacovigilancia funcionan y que los riesgos son casi inexistentes en ese rango de edad (más de 60 años)", ha subrayado la gerente del Sespa.



Actualmente, Asturias tiene habilitados 33 dispositivos de vacunación en centros de salud, en casi todos los hospitales y cuenta con tres AutoVac -donde se recibe el fármaco sin bajarse del coche- y cuenta con más de catorce equipamientos municipales en los que se están dispensando las dosis, una cifra que aumentará a medida que crezca el volumen de vacunas que se reciben.



Saavedra ha señalado además que desde que se implantó el sistema automático de citación habilitado a través del 984016114, que ha recibido casi 85.000 peticiones de información desde el 22 de marzo, funciona de lunes a sábado entre las 9:00 y las 21:00 horas y ha reiterado que no es necesario llamar para pedir cita ya que el Sespa contactará con quienes deban recibir la vacuna.



Así, el sistema realiza un primer ciclo de llamadas en horario de mañana, tarde y al día siguiente en caso de que no se logre la comunicación que se repite en días posteriores y, de persistir la situación, un operador se encarga de telefonear para facilitar la cita. EFE