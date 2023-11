La amnistía tensa el debate en el parlamento asturiano, con acusaciones a Barbón de "traidor"

La amnistía que negocia Pedro Sánchez con los independentistas catalanes y las concentraciones de protesta frente a las sedes del PSOE en toda España han centrado este miércoles el debate en el Parlamento asturiano, con duras acusaciones al presidente del Principado, Adrián Barbón. por parte de PP y VOX.

La más dura ha sido la portavoz de Vox, Carolina López, que ha calificado de "traidor" al presidente asturiano, mientras el popular, Álvaro Queipo, preguntaba a Barbón "¿qué sintió usted al ponerse de pie y aplaudir la aprobación de una amnistía para la élite corrupta catalana?"



Las alusiones a la negociación del PSOE con Junts y ERC para garantizar la investidura de Pedro Sánchez se han producido ya durante la pregunta formulada a Barbón por el portavoz popular, relativa a los presupuestos de 2024, después de que el jefe del Ejecutivo mostrara en su respuesta su preocupación por el clima de violencia de los últimos días y el riesgo de ruptura de la convivencia.



Queipo ha advertido de que su preocupación pasaba "por las cesiones a los golpistas" y ha emplazado a Barbón a aclarar si le preocupa más su posición dentro del PSOE o el futuro de Asturias cuando se apliquen medidas como la condonación de una parte de la deuda de Cataluña con el Estado o si considera progresista "pagar dos veces los excesos del nacionalismo catalán".



"¿Qué sintió al ponerse de pie y aplaudir la aprobación de una amnistía para la élite política catalana?", ha cuestionado Queipo antes de pedir a Barbón que pierda el miedo a defender Asturias tras recordarle que su antecesor, el también socialista Javier Fernández, denunció que el independentismo había "quebrado civilmente Cataluña" y aludió a la obligación ética de apoyar a los constitucionalistas que, tras el procés, decidieron "no callar ante el supremacismo".



En su réplica, Barbón ha exhibido una fotografía de las movilizaciones de los últimos días en la que se veía una pancarta con la leyenda "La Constitución destruye la Nación" para advertir de que la actitud de los manifestantes "no afecta solo a los socialistas y a sus sedes" sino que "lo hace también a la convivencia constitucional sin que el PP haya sido capaz de condenarlo".



El debate ha subido aún más de tono con Vox, cuyos diputados han mostrado pancartas con los lemas "No a la amnistía" y "Sí al Estado de Derecho" hasta que han sido conminados a retirarlas por la Presidencia de la Cámara, mientras su portavoz, Carolina López, se sumaba a su compañero de partido y vicepresidente del Gobierno de Castilla y León, Juan García-Gallardo, para llamar traidor a Barbón.



"Usted ha optado por apoyarse en los golpistas y por vender España y eso tiene un sobrenombre: traidor", ha proclamado López a la vez que ha señalado que, con ese sustantivo, no lo ofendía, sino que lo describía y que pactar "con prófugos de la justicia y con herederos de ETA es traicionar a tu patria", a la vez que advertía de que la consulta interna realizada por el PSOE sobre su acuerdo de investidura no demostraba su carácter "democrático" si no "partidista".



Para Barbón, la intervención de López insultando al presidente de una comunidad autónoma suponía "superar los límites de la cortesía parlamentaria" y ha acusado a Vox de promover su señalamiento público antes de preguntarse si lo siguiente que hará esa formación es amenazarle o pedir que se le agreda.

BARBÓN PIDE CALMA

Este duro cruce de acusaciones ha tenido lugar durante la sesión de "preguntas al presidente", celebrada este miércoles en el parlamento asturiano. Barbón en su primera intervención, ya antes de recibir los dardos de la oposición, no perdió la oportunidad de referirse a los incidentes de los últimos días frente a las sedes socialistas.

El presidente asturiano aseguró estas "preocupado ante el clima de violencia que estamos viviendo", con manifestaciones que, a su juicio, "suponen la ruptura de la convivencia social y van más allá del legítimo derecho a manifestarse que recoge la Constitución española".

Antes estos hechos, Barbón recuerda a "todas las personas, sean de izquierdas, de derechas, de centro, o no tengan ideología" pare que "en estos momentos, más que nunca, es importante mantener la calma, la seriedad y asegurar la convivencia", por lo que les pide que "confíen en las instituciones de los asturianos y asturianas, que confíen en este Parlamento, representante del pueblo asturiano, y confíen en este Gobierno. Y, por supuesto, en mí como presidente, porque aseguraremos esa calma, esa serenidad y esa convivencia".