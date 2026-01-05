El Roscón de Reyes: del Imperio romano al trono de nuestras mesas

Pocos dulces desprenden tanta magia como el tradicional Roscón de Reyes, sin embargo esta deliciosa costumbre de degustar el roscón el día de la Epifanía del Señor como colofón a las fiestas navideñas, no se debe a las festividades cristianas sino muy al contrario proviene de la Antigua Roma y debe su origen a las fiestas Saturnales.

Tras el solsticio de invierno, estas celebraciones paganas en honor al dios Saturno comenzaban con un sacrificio en el Templo de Saturno ubicado en el Foro Romano además de un gran banquete público seguido por el intercambio de regalos. Durante las Saturnales en un ambiente de alegría y efusividad era común que amos y esclavos comieran juntos sentados a la misma mesa.





El antecedente del roscón

Uno de los postres típicos servidos en este convite era una torta de harina elaborada con higos, dátiles y miel, estos singulares bollos marcaron el inicio del primitivo roscón de reyes que disfrutamos hoy.

En el siglo III a.c. comenzó a esconderse en su interior un haba seca, símbolo de prosperidad, el afortunado que encontrara dicha legumbre era nombrado “Rey de Reyes” durante un tiempo establecido. Este era un premio destinado exclusivamente a los esclavos, pues aquel que hallara el haba quedaba exento de sus obligaciones durante las fiestas Saturnales.

La llegada del Cristianismo

En el siglo IV a medida que el Cristianismo arraigaba en el mundo romano y la antigua religión politeísta quedaba atrás, los Cristianos adoptaban progresivamente estos ritos y los hacían suyos.

Las Saturnales desaparecieron con la llegada del Cristianismo, pero esta costumbre gastronómica permaneció, al igual que la de adornar la casa con ramas, el encendido de las velas y los obsequios, costumbres que han llegado hasta nuestros días.

El protagonismo francés

Durante la Edad Media, esta torta adquiere un protagonismo indiscutible en Francia, es el conocido 'Le Gâteau de Rois' que la aristocracia incorpora como postre de excepción en sus recepciones. También en Francia en el Renacimiento se dedica un día especial a los niños 'Le Roi de Fève' (El Rey del Haba) en el que se agasaja con presentes al pequeño descubridor del haba.

Fue Luis XV de Francia, apodado 'El Bien Amado', del que se dice que era muy goloso, un gran aficionado a la buena mesa y a las delicias culinarias, el encargado de darle el empujón definitivo al roscón en la corte, incorporando una novedad, ordenó a su cocinero esconder una moneda de oro como sorpresa.

La tradición llega a España

Su tío Felipe V, primer rey Borbón, hizo lo propio en España, convirtiéndose en una celebración de la que únicamente participaban las clases altas, con el tiempo acabó extendiéndose con gran éxito a todos los estamentos sociales.

El historiador Julio Caro Baroja, recoge en su obra “El Carnaval” dos testimonios del siglo XII que documentaban la existencia del roscón y la tradición de encontrar el haba; el primero de ellos corresponde al Reino de Navarra en el año 1361, designaba “Rey de la Faba” al niño que encontrara el haba en esta masa dulce; el segundo alude al poeta andalusí Ibn Quzman que en su 'Cancionero' menciona una tradición similar contando que en esa torta se introducían monedas de oro.

Del haba al pago del roscón

A partir del siglo XIX las monedas de oro se sustituyen por figuritas de cerámica con motivos navideños y cambia la connotación positiva de la humilde haba, pues su hallazgo conlleva el pago del roscón.

Un dulce que evoluciona

Aunque la repostería romana era muy reconocida, nada tienen que ver los roscones hoy en día con aquella primitiva torta a base de dátiles, higos y miel de las festividades Saturnales. Rellenos de nata, crema, trufa, moka o chocolate y decorados con coloridas frutas confitadas imitando las piedras preciosas de las coronas de los Reyes Magos… Infinitas son las opciones, capaces de conquistar al más selecto gourmet.

Países como Francia, Bélgica, Portugal, Méjico o Guatemala conservan esta antiquísima tradición que tiende a perpetuarse de generación en generación. El rey de cada 6 de enero

El Roscón de Reyes es un dulce exquisito con siglos de historia en su haber, que forma parte de nuestra cultura y tradición. Sin duda alguna, cada 6 de enero, con permiso de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, el roscón se convierte en el monarca absoluto de nuestras mesas.





Sobre la colaboradora de COPE: Silvia Rodríguez

Silvia Rodríguez es colaboradora de COPE Bierzo desde el 24 de junio de 2019. La podréis leer y escuchar los lunes en la sección de opinión bajo el título ‘Silvia en COPE Bierzo’ y los fines de semana en ‘Con otra perspectiva’, disponibles en Cope.es/Bierzo .

Licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Salamanca, Silvia decidió estudiar esta carrera por su pasión por la lengua y la literatura. Disfruta leyendo, escribiendo y escuchando buena música. Además, es feliz trabajando en equipo y cree firmemente que “estamos aquí para ayudar y hacer felices a los demás”.

Silvia también es socia fundadora del Banco de Alimentos del Sil y colabora con esta ONG que realiza una labor destacada en la comarca. Enamorada de la enseñanza, es profesora de inglés, lengua y literatura en la Academia Corcal. Se define como una persona vital, alegre, optimista y con gran sentido del humor. Además, realizó el prólogo del libro ‘Chuma. El Valle del Silencio’ del escritor Miguel Velasco Nevado.