Más que recuperar recuerdos: "El libro que fija la historia de Muriedas-Maliaño"

Hay libros que se convierten en el recuerdo de todo un pueblo. Este es el caso de la segunda parte de 'Parece que lo estoy viendo', el libro del comunicador y divulgador Paco Pis, quien se ha propuesto que Muriedas-Maliaño no olvide su pasado. En una entrevista en Mediodía COPE en Cantabria, Paco ha explicado cómo esta colección de 200 imágenes se ha convertido en un fenómeno que va más allá de la fotografía para tocar la fibra de la memoria colectiva.

Un libro de todo un pueblo

Paco Pis define su trabajo como una labor de "arqueología", un proceso en el que busca, rescata y dignifica fotografías para devolverlas a los vecinos. "Desde el primer momento" supo que el libro ya no era suyo, sino de todo Camargo. A diferencia de la primera edición, esta segunda parte rinde un homenaje especial a los colectivos, los grupos y, sobre todo, al comercio antiguo. Aquel donde, según Pis, "te conocían por el nombre, que te apuntaban, que te fiaban y que te preguntaban qué tal todo en casa".

Nosotros somos un poco también esos maestros que hemos tenido en el cole o en el instituto" Paco Pis Comunicador

Un viaje a los valores perdidos

Carnicería de Argimiro Veiga

Algunos lectores consideran que el libro "despierta conciencias" y recuerda valores que parecen haberse perdido, como la vida de barrio, el compañerismo o el respeto. Para Pis, mirar a los años 80 y 90 es casi un acto de rebeldía en un presente donde se echa en falta el trato cercano. "Nos conocíamos todos, sabíamos quiénes eran las personas mayores, había ese respeto hacia casi todo, y sobre todo especialmente hacia los mayores", explica el autor, quien lamenta que "se están perdiendo esa serie de valores".

Las reacciones no se han hecho esperar. Paco Pis relata con emoción anécdotas como la de una joven que, tras años viviendo fuera, "se la caía en unos lagrimones en mitad de la librería" ojeando el libro. También destaca el reencuentro con antiguos profesores del colegio Pedro Velarde en la presentación en el Centro Cultural de la Vidriera o la llamada de una compañera de colegio a la que no veía desde hace 45 años. Todo ello, dice, gracias al libro, que también sirve de homenaje a los docentes: "Nosotros somos un poco también esos maestros que hemos tenido en el cole o en el instituto".

Había ese respeto hacia casi todo, y sobre todo especialmente hacia los mayores" Paco Pis Autor del libro

Ante comentarios que le califican como "un lujo para Camargo", Pis confiesa sentir "mucho orgullo" si está colaborando en fijar la historia del municipio. La obra se puede encontrar en las librerías Libros, en la Plaza de la Constitución de Maliaño, en La Parada de la Avenida de Bilbao de Muriedas y en El Crucero de Revilla de Camargo.

La noche más mágica en Camargo

Además de hablar de su libro, Paco Pis ha compartido en Cope Cantabria los detalles de la cabalgata de Reyes de Camargo. Como es tradición, Sus Majestades llegarán en avión al aeropuerto a las cuatro y media de la tarde. Pis explica con humor que lo hacen en una "avioneta supersónica escoltada por cinco Harriers de las Fuerzas Armadas Aéreas", mientras que los juguetes llegan más tarde en aviones de carga.

Para disfrutar de la cabalgata "con calma y sin agobios", el comunicador recomienda situarse cerca de La Vidriera, concretamente en el paso subterráneo que conecta la calle Concha Espina con Menéndez Pelayo, un lugar donde "se ve la cabalgata divina". Al finalizar, los niños podrán saludar a su rey mago favorito en los tronos reales instalados en la Plaza de la Constitución.