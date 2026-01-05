La captura de Maduro desata la euforia en Salamanca: "Se ha roto el hechizo del miedo"

Los venezolanos afincados en Salamanca han festejado la captura de Nicolás Maduro a cargo de los Estados Unidos. Apenas una horas después de que Donald Trump confirmara que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque aéreo en Venezuela y que Maduro fue capturado y sacado del país junto a su esposa, la comunidad venezolana en nuestra provincia salió a la calle a celebrar la caída del dictador. Pedro Adolfo Morales, presidente de AVESA, la Asociación de Venezolanos en Salamanca, asegura en declaraciones a COPE Salamanca, que la intervención de Donald Trump en Venezuela, es el mejor regalo de Navidad.

El amanecer de este sábado, 3 de enero, ha traído una noticia que ha desatado la emoción contenida de la comunidad venezolana en Salamanca: la captura de Nicolás Maduro. Tras una madrugada de mensajes y confusión, la confirmación ha llenado de alegría la Plaza Mayor, aunque la primera reacción fue de extrema prudencia, fruto de años de desconfianza. "Para nosotros, los venezolanos que hemos hecho vida aquí, esto ha sido sin duda el mejor regalo de reyes", confiesa una analista venezolana residente en la ciudad.

Un 'limbo político' lleno de desafíos

La detención del mandatario no supone un final, sino "la ruptura violenta de un tablero de poder que aparece congelado en el tiempo". Así lo describe la experta, quien advierte que, aunque se ha sacado la pieza principal, "el juego no ha terminado", pues quedan figuras clave del régimen. El escenario actual se define como un limbo político donde "lo viejo ha caído y lo nuevo aún no se define", y el desafío que viene es colosal para reconstruir un país devastado.

Se ha sacado la pieza principal, sí, pero el juego no ha terminado" Pedro Adolfo Morales, Presidente de AVESA, la Asociación de Venezolanos en Salamanca

El calor de la 'patria de acogida'

En medio de la complejidad del análisis, el sentimiento que ha predominado en Salamanca ha sido la gratitud. La celebración en la Plaza Mayor no fue solo de venezolanos; se han sumado salmantinos, cubanos y argentinos para felicitarles. "Tener el calor de nuestra patria de acogida ha sido un regalo dentro del regalo", explica la analista, conmovida. Este abrazo de la ciudad ha sido fundamental en un día de tal trascendencia para su "patria lejana".

Las sensaciones de la comunidad son un "mosaico" de alivio histórico, alegría desbordada y prudencia analítica. La euforia, sin embargo, es cautelosa. "Nuestra euforia de hoy debe ir de la mano de una esperanza vigilante", subraya la experta, celebrando el fin de una era pero "con los ojos muy abiertos para lo que viene".

Nuestra euforia de hoy debe ir de la mano de una esperanza vigilante" Pedro Adolfo Morales, Presidente de AVESA, la Asociación de Venezolanos en Salamanca

Finalmente, la percepción general es que "se ha abierto una rendija de luz para Venezuela" y que "se ha roto el hechizo del miedo absoluto". Este cambio, la capacidad de vislumbrar un futuro, es visto como el avance más profundo y esperanzador de todos, uno del que, aseguran, "ya no hay vuelta atrás".