Álvaro Queipo reclama unanimidad en Asturias frente al pacto fiscal catalán y pide a Barbón que deje "el regateo"

Asturias se la juega y puede perder mucho dinero si el pacto fiscal de Cataluña llega a ejecutarse. El Gobierno de Asturias lo tiene claro y, también, la oposición. Tanto el Ejecutivo que preside el socialista Adrián Barbón como el resto de fuerzas con representación parlamentaria muestran su rechazo a la financiación 'singular' que el Estado ha pactado con Cataluña. Sin embargo, no acaban de confluir en la forma de expresarlo. El próximo lunes se celebrarán dos plenos extraordinarios seguidos en la Junta General del Principado para fijar la postura de Asturias. El primero ha sido a petición de la izquierda que quiere reeditar el acuerdo de financiación del Principado de 2020. El segundo lo ha solicitado el PP, que considera que ahora vivimos “un nuevo tiempo” y “hay que defenderse de una agresión pactada de forma bilateral sin contar con el resto de comunidades”, ha expresado el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, en una entrevista en COPE en la que ha criticado el silencio de Barbón durante varios días y que haya que celebrar dos plenos porque "no es el momento de estar jugando al regateo y al juego corto".

El líder de los populares adelanta que su partido respaldará la iniciativa de la izquierda, pese a que ya lo hicieron en 2020 y el acuerdo sigue vigente. “Si alguien lo incumplió fue el Gobierno del Principado que guardó silencio para no enfadar a Pedro Sánchez cuando se negoció la quita de la deuda a Cataluña”, ha remarcado. Que el PSOE de Barbón quiera votar de nuevo un acuerdo de hace cinco años es interpretado por Queipo como un intento de “engañar y enfangar la historia y es malo para Asturias, quizá tengan remordimientos y por eso necesitan volver a plantearlo”.

El PP confía, además, en poder sacar adelante la declaración institucional presentada por su partido en defensa de los intereses de Asturias frente a “una reacción pobre y titubeante” del Gobierno del Principado ante la ruptura constitucional del sistema y que Asturias pierda la capacidad de sostener los servicios públicos”. Queipo ha hecho un nuevo llamamiento a todos los grupos parlamentarios para cerrar un acuerdo por unanimidad porque el pacto del Estado con Cataluña “no es aceptable”.

PEAJE DEL HUERNA

El presidente de los populares de Asturias también se ha referido al dictámen de la Comisión Europea que considera ilegal la prórroga del peaje del Huerna y el plazo de dos meses dado al Gobierno de España para que lo subsane o acudirá al Tribunal Europeo de Justicia. Queipo confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez consiga salvar la sanción y que aproveche la oportunidad para bonificar al 100% el pago por utilizar la AP-66 o que se busque “la fórmula que mejor encaje” para no tener que pagar. “Hay que evitar la sanción porque no sería bueno para España y, a poder ser, que los asturianos no tengamos que pasar por caja para ir a la meseta”, ha expresado.

Preguntado sobre la responsabilidad del PP en esa prórroga aprobada durante el Gobierno de Aznar, Queipo no asume ninguna porque "mi partido la aprobó y el PSOE la mantuvo durante el Gobierno de Zapatero y el de Pedro Sánchez, así que hubo unanimidad y entiendo que nadie está incómodo con ello", ha expresado.

El líder de la oposición también ha criticado el momento elegido por el Ministerio de Transportes para hacer obras de modernización en los túneles de la Autopista del Huerna que limita algunos tramos al uso de un solo carril lo que ha generado retenciones y quejas de los usuarios. “Me parece terrible y lo razonable sería no tener que pagar el peaje mientras duren los trabajos”.

CRISTÓBAL MONTERO

Preguntado por la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que está siendo investigado por un juzgado de Tarragona por favorecer presuntamente a empresas fabricantes de gases industriales, Queipo ha asegurado en COPE que “no me inquieta en absoluto, lo que tiene que hacer Montoro es explicarlo y responder ante la justicia”. El presidente del PP de Asturias sí agradece a Montoro que se haya dado de baja como afiliado en el partido porque “es una muestra de respeto a la formación que le permitió ser ministro”.