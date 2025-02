Álvarez-Cascos, absuelto del delito de apropiación indebida

La Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto al expresidente del Principado y exvicepresidente del Gobierno de España con Aznar, Francisco Álvarez-Cascos, del delito continuado de apropiación indebida por el que había sido juzgado por, supuestamente, haber cargado gastos personales a Foro Asturias, el partido que él fundó en 2011.

El proceso judicial fue iniciado por la dirección de la propia organización política, que estimaba un perjuicio económico de más de 181.000 euros. La Fiscalía, además, pedía una pena de tres años y medio de cárcel para Álvarez-Cascos.

EFE/ J.L.Cereijido Álvarez-Cascos, en el banquillo de los acusados

El tribunal da por probado que hubo un acuerdo entre los fundadores de Foro Asturias para abonar al expresidente del partido todos los gastos derivados de su actividad al servicio de la formación; y que es razonablemente comprensible que así fuera para motivarle a regresar a Asturias y liderar el proyecto político que ponían en marcha.

Durante la vista, Cascos defendió ante el juez que “no estaba aquí para aprovecharme de nada, sí para servir a Asturias” y aseguró que el proceso ha sido “lo más triste que me ha pasado en mi vida política”.

pizzas, videojuegos y entradas para ir al tenis

Además, Álvarez-Cascos no negó los gastos que se le imputaban: entradas para la Copa Davis de tenis, videojuegos, hoteles o comidas a domicilio. "Pizzas y tickets de chicha y nabo", llegó a decir el fundador de Foro Asturias, que justificaba las facturas porque "no tenía vacaciones" y, cuando quedaba con ellos, "no les iba a decir que se fueran por ahí".

También ha estado en entredicho el alquiler, a Foro Asturias, de una oficina (vinculada a una empresa de la exmujer de Álvarez-Cascos, María Porto) ubicada en el Paseo de la Castellana de Madrid: "Era una sede real y ni gané, ni perdí dinero; era un lugar de prestigio que habría alquilado cualquiera", defendió en la Audiencia Provincial.