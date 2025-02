Más de 9.000 estudiantes de cien centros asturianos empiezan a perfilar su futuro universitario

"No he mirado nada todavía". Es la situación en la que se encuentra Claudia. Está en 1º de Bachillerato y aún no sabe qué carrera estudiar. Aún tiene tiempo para decidirlo. Ve con buenos ojos Odontología, pero no lo tiene claro. Lo que sí sabe es que quiere quedarse en Asturias. Para casos como el suyo, la Universidad de Oviedo ha organizado, un año más, las Jornadas de Orientación Universitaria, inauguradas hoy en el Palacio de Congresos de Oviedo.

Unas jornadas se extenderán hasta el jueves. Cuatro días en los que más de 9.000 preuniversitarios de cien centros formativos asturianos tratarán de aclarar su futuro más allá de la PAU. El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, ha definido el objetivo de estas jornadas: "Nuestra misión es orientar al estudiantado entre la amplia oferta formativa con la que contamos, y poner a su disposición toda la información necesaria para su elección final".

Hay chavales que ya lo tienen claro. Como Javier, que sabe que lo suyo es la Ingeniería de Organización Industrial. Un grado presente en el abanico de la Universidad de Oviedo. "Siempre me llamó la rama de la Ingeniería, y tengo algún amigo que está bastante cómodo... Así que, de momento, es lo que quiero hacer", ha explicado en COPE. Su compañero de clase Yago también lo tiene claro y quiere estudiar Medicina. Va "tirando" para llegar a la nota de corte. Aunque no le importaría estudiar fuera de Asturias.

COPE Asturias El Palacio de Congresos de Oviedo acoge las Jornadas de Orientación Universitaria

oferta de másteres

No todo son grados en la oferta de la Universidad de Oviedo. "Ahora mismo, en grado están unos 17.000 estudiantes. Pero en posgrado estamos cerca de los 4.000", ha señalado el rector. Ha reconocido que la institución académica asturiana está invirtiendo esfuerzos en este tipo de titulaciones. "Es cierto que cada vez hay una mayor necesidad de especialización, sobre todo en el ámbito profesional. Y la forma de especializar a nuestros estudiantes es, precisamente, a través de los estudios de Máster", ha añadido Villaverde. Es por eso por lo que la Universidad ha organizado dos días dedicados a esa oferta de Másteres, los días 20 y 21 de febrero, para alumnos de tercer y cuarto curso de grado.