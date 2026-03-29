La Semana Santa de Oviedo comienza este domingo: estas son las procesiones, recorridos y horarios

La Semana Santa de Oviedo arranca este Domingo de Ramos, 29 de marzo, llenando las calles de la ciudad de fervor y tradición. Un total de once procesiones recorrerán la capital asturiana hasta el Domingo de Resurrección, 5 de abril, cada una con su propio itinerario y simbolismo.

Domingo de Ramos: el inicio de la Pasión

La jornada inaugural comienza con la procesión de La Borriquilla a las 11:00 h desde San Pedro de los Arcos. Su recorrido transita por la avenida de San Pedro de los Arcos, Peña Ubiña, avenida de los Monumentos, Peña Santa de Enol, Tito Bustillo y Naranjo de Bulnes. Como novedad, este año el paso visitará el asilo del Naranco y se detendrá en el Convento de las Agustinas, finalizando su recorrido a las 12:45 h.

Álvaro García Gayo Costaleros de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo

Por la tarde, a las 17:00 h, saldrá La Sagrada Lanzada de la hermandad de Los Estudiantes desde San Francisco Javier (Tenderina). La procesión pasará por Alonso de Proaza, avenida de Torrelavega, Tenderina, Campo de la Vega, Azcárraga, Jovellanos, Cimadevilla, Trascorrales, Mon, Santa Ana y la Corrada del Obispo, en el entorno de la Catedral, antes de regresar a su punto de partida a las 22:15 h.

De Lunes a Miércoles Santo

El Lunes Santo, 30 de marzo, la procesión de El Prendimiento partirá a las 19:30 h desde San Francisco Javier y recorrerá Torrelavega, Darío de Regollos, Ronda Sur, Goya, Paraíso, Azcárraga, San Vicente, Corrada del Obispo, Cimadevilla y Ramón y Cajal, para finalizar en la capilla del Edificio Histórico de la Universidad a las 22:30 h. Al día siguiente, Martes Santo, la Procesión del Silencio saldrá a las 20:30 h de Santa María la Real de la Corte para transitar por San Vicente, Jovellanos, San Juan y Alfonso II el Casto.

EFE/ Eloy Alonso Procesión Jesús de Nazareno en Oviedo

El Miércoles Santo, 1 de abril, será el turno de la Procesión del Nazareno, que iniciará su recorrido a las 20:00 h desde la iglesia de Santo Domingo. El itinerario incluye las calles Magdalena, plaza de la Constitución, Jesús, Ramón y Cajal, Porlier y la plaza de la Catedral, donde se reza el Vía Crucis, antes de regresar por Cimadevilla y el casco antiguo a medianoche.

Los días grandes: de Jueves Santo a la Resurrección

El Jueves Santo destaca por la procesión de Jesús Cautivo, que sale a las 19:45 h de San Juan el Real. Su paso por las calles Uría y San Francisco culmina en la plaza Porlier con el emotivo acto del indulto. Posteriormente, continúa por Jovellanos, La Luna y García Conde para regresar al templo a las 23:15 h.

EFE/Eloy Alonso Procesión de Jesús Cautivo en Oviedo

La noche del Viernes Santo comienza con La Madrugá, que parte a la medianoche desde la capilla de la Universidad y recorre San Francisco, Pozos, la plaza de la Constitución, Trascorrales, Mon, Santa Ana y la plaza de la Catedral. Por la tarde, a las 18:00 h, la solemnidad del Santo Entierro saldrá de San Isidoro el Real y pasará por la plaza de la Constitución, Fontán, San Francisco, la plaza de la Catedral y Cimadevilla.

EFE/ Eloy Alonso Procesión de la Soledad de la Cofradía del Santo Entierro de Oviedo

El Sábado Santo, la procesión de La Soledad saldrá a las 10:30 h de San Isidoro el Real. Ya por la noche, a las 23:00 h saldrá El Resucitado desde la parroquia de Covadonga. Finalmente, el Domingo de Resurrección, la Procesión de la Resurrección a las 13:15 h desde la Corrada del Obispo pondrá el broche final, pasando por Bermúdez de Castro, Santullano y Martínez Vigil hasta la Catedral.