La procesión de la Borriquilla de Oviedo estrena recorrido y sorpresas este Domingo de Ramos

La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén se prepara para su procesión del Domingo de Ramos, conocida popularmente como La Borriquilla. La salida está programada para las 11 de la mañana del domingo desde la Iglesia de San Pedro de los Arcos. El hermano mayor de la cofradía, Luis Ángel García, ha recordado la importancia de tener en cuenta el cambio de hora que se producirá en la madrugada del sábado al domingo.

Novedades en el recorrido y los homenajes

Este año la procesión modifica su recorrido para realizar una visita al asilo del Naranco y hacer una parada en el Convento de las Agustinas, un convento de monjas de clausura. Según ha explicado el hermano mayor, la cofradía está "muy ilusionada" por repetir esta visita que ya se había hecho hace años, dada la ilusión que genera tanto en la cofradía como en las propias monjas.

Web Cofradía de la Borriquilla Salida de la Borriquilla de la Iglesia San Pedro de los Arcos

Otra de las novedades, desvelada en COPE Oviedo, es que la tradicional ofrenda de la Palma a la imagen la realizará un representante de una asociación deportiva, de activo, que trabaja con niños. Luis Ángel García ha señalado que se trata de un reconocimiento a su labor. "Entendemos que es una forma, por nuestra parte, de reconocimiento a esa labor, que es tan callada muchas veces y tan poco reconocida", ha afirmado.

Es una forma, por nuestra parte, de reconocimiento a esa labor, que es tan callada muchas veces y tan poco reconocida" Luis Ángel García Hermano Mayor de la Cofradía de la Borriquilla

El secreto mejor guardado

Como cada año, el mayor misterio es el diseño del trono que porta la imagen. La familia Garcia Argüeyes, encargada de prepararlo, siempre introduce un motivo alegórico diferente que se mantiene en secreto hasta el último momento. "Ni siquiera la propia cofradía, ni yo como hermano mayor, sabe cómo va a salir el domingo la imagen", confiesa García, quien deposita su "confianza plena" en los camareros.

La procesión de La Borriquilla es una de las más singulares de la Semana Santa de Oviedo, en la que los niños son los grandes protagonistas. La cofradía ha recordado a todos los ovetenses la cita del próximo domingo para dar comienzo a la semana de Pasión.