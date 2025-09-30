PLEONEXIE: el deseo insaciable de poseer se convierte en un espectáculo de luz en Oviedo

La Noche Blanca de Oviedo se prepara para una de sus citas más espectaculares. El próximo sábado, el Palacio de los Deportes se convertirá en un espacio hipnótico y lleno de color gracias a PLEONEXIE, una instalación de gran formato creada por el artista francés Maxime Houot y producida por Collectif Coin, en colaboración con el Laboratorio de Electrónica Visual (L.E.V.).

Se trata de una de las grandes apuestas de esta decimotercera edición, que además supone el estreno de la nueva programación cultural del Palacio de los Deportes tras su reciente reforma. Una propuesta única que combina arte, tecnología y filosofía para interpelar al público sobre los excesos de la sociedad de consumo.

Una reflexión

La obra parte de un concepto clave: la pleonexia, el deseo insaciable de poseer. Desde esta idea, el artista desarrolla una investigación visual sobre el exceso y sus consecuencias, tanto a nivel individual como colectivo, subrayando cómo afecta a nuestro entorno inmediato. El resultado es una instalación compuesta por ocho grúas que evocan un lugar deshabitado. Estas estructuras se activan en un preciso “ballet mecánico” que proyecta líneas de luz y formas orgánicas, creando una experiencia envolvente y ambivalente: acogedora y, al mismo tiempo, amenazante.

NBO PLEONEXIE, instalación de gran formato del artista francés Maxime Houot

“Estamos muy contentos desde el Laboratorio de Electrónica Visual de poder acoger esta propuesta, porque es un proyecto de gran formato que necesitaba un espacio con las dimensiones del Palacio de los Deportes”, ha explicado en COPE Asturias Cristina de Silva, codirectora de L.E.V.

Ingeniería, arte y filosofía

El montaje combina elementos de ingeniería, nuevas herramientas digitales y narrativa artística. Para Cristina de Silva, esa mezcla es lo que convierte a PLEONEXIE en una propuesta diferente: “La manera de trabajar de este artista siempre parte de un concepto desde el que articular toda la propuesta. Aquí se reflexiona sobre la avaricia y el exceso, y el público lo vive a través de una instalación que impacta por sus dimensiones y por la experiencia que genera”.

estreno cultural

PLEONEXIE es también el estreno cultural del Palacio de los Deportes tras su reforma y re-inauguración, abriendo la puerta a que el recinto acoja en adelante proyectos de gran formato.

“Cuando empezamos a colaborar con este artista, realmente no encontrábamos un espacio adecuado por las grandes dimensiones que requería la obra”, ha señalado de Silva. “El Palacio remodelado nos da esa oportunidad y convierte a Oviedo en una ciudad capaz de albergar propuestas internacionales de este nivel”.

La instalación podrá disfrutarse en la Noche Blanca de Oviedo, un evento que llenará la ciudad de más de 450 actividades culturales en once horas ininterrumpidas de arte, música, literatura, teatro y patrimonio.