La Guardia Civil interviene en Tui (Pontevedra) zapatos ilegales procedentes de China

Los agentes interceptaron un vehículo en la frontera con Portugal con unos cien pares de zapatos sin ningún tipo de documentación que acreditase su origen lícito

Incautación zapatos ilegales en Tui

Guardia Civil

Incautación zapatos ilegales en Tui

Publicado el - Actualizado

La Guardia Civil del Destacamento Fiscal y de Fronteras de Tui (Pontevedra) interceptó recientemente un vehículo en el que se hallaron varias cajas con un total de 100 pares de zapatos sin documentación que acreditase su procedencia legal.

Las inscripciones en los embalajes confirmaron que la mercancía tenía origen en China. Ante la falta de los correspondientes documentos de importación, los agentes levantaron acta por una posible infracción a la Ley 12/1995 de Represión del Contrabando e intervinieron el material.

Los zapatos quedaron precintados y bajo custodia de su propietario, un vecino de Tui de 30 años con numerosos antecedentes policiales. El caso ha sido puesto a disposición del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Pontevedra.

Con esta operación, la Guardia Civil subraya su labor en la lucha contra el fraude y el contrabando, con el objetivo de proteger el comercio legítimo y salvaguardar los intereses económicos y sociales.

