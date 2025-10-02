El promotor del edificio anexo a Los Franciscanos atribuye a una "vendetta" el decreto de Urbanismo para demoler el edificio en el centro de Ourense

El promotor del edificio anexo a Los Franciscanos, Benito López, atribuye a una “vendetta” y un “chantaje” el decreto de Urbanismo del Concello de Ourense de “exigir la demolición del edifico al que se denegó la licencia de ocupación y ordena cortar el suministro de agua”.

En una entrevista en COPE Ourense, Benito López aseguró que le genera “incredulidad” este decreto ya que “estamos inmersos en un proceso judicial y está fijada la vista oral para el próximo 9 de febrero”.

“No hay ninguna sentencia para justificar esto” resaltó el promotor del edificio, quien añadió que “el edificio es legal y esto es un disparate”.

Benito López manifestó que en el Concello de Ourense “hacen mucho daño las pancartas” que colocó el promotor por el “trato recibido frente o otros casos” y aseguró que con este decreto “no me callarán y seguiremos luchando” colocando una nueva pancarta.

Con respecto a la decisión de cortar el suministro de agua, quiso “tranquilizar a los vecinos” que viven allí porque “agotaremos los plazos al pedir medidas cautelares”.

Benito López explicó que lo único que pretende es que “me reciban en la Mesa de Urbanismo del Concello de Ourense para explicarles que mi caso es legal y lo solucionen” pero “no me reciben”.

Por otro lado, afirmó que la ciudad de Ourense cuenta con “cinco edificios con sentencia de derribo pero en mi caso no hay sentencia” por lo que “es como el día y la noche y el caso de mi edificio es inexplicable”