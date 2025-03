La historia de Gonza, el joven con Síndrome de Down que cambió el día a día de una farmacia de Oviedo

Historias como la de Gonza son todo un soplo de esperanza en el Día Internacional del Síndrome de Down. Él es de Oviedo, tiene 32 años y, desde hace seis, trabaja en la Farmacia Migoya, en pleno centro de la capital del Principado. "Lo que más me gusta de todo es atender a los clientes", explica en COPE. Aunque reconoce que, por mucho que le gusta, esa no es su labor. Él se dedica, entre otras cosas, "a ayudar a los jefes y a recepcionar pedidos". "Hace muchas cosas", concluye la doctora Mercedes Migoya, farmacéutica titular de la botica.

El horario de Gonza en la botica es de 09.00 a 13.00 horas, de lunes a viernes. Un tiempo en el que realiza trabajos de "dificultad alta y a un ritmo importante". A pesar de que él no le de importancia, Gonza libera de una carga de trabajo muy importante a sus compañeros, que reconocen que, gracias a eso, pueden centrarse en otras tareas del negocio.

Más allá de su trabajo, Gonza aporta algo muy especial a la farmacia. Algo que no es fácil de encontrar en el mercado laboral. Y es su actitud. Para él, "siempre todo está bien". Su sonrisa constante es un estímulo fundamental para todos sus compañeros. "Gonza siempre está contento. La sonrisa por la nómina, celebrar la cesta de navidad, la ilusión... Son cosas que humanizan el equipo y el día a día. Es otra forma de trabajar", explica la doctora Migoya.

Farmacia Migoya Gonza, en la Farmacia Migoya

un soplo de esperanza

Gonza llegó a la Farmacia Migoya hace seis años de la mano de la asociación Down Principado de Asturias. Y es que uno de los objetivos de la organización es, precisamente, fomentar la inclusión de chicos y chicas en el mercado laboral. "Hay padres de niños de la asociación, más pequeños, que ven en él una esperanza de que hay más cosas que hacer que las que había antes. Les da un poco de esperanza de que todo va a mejorar", destaca la farmacéutica titular.

La doctora Migoya anima a otras empresas a seguir sus pasos: "Yo creo que las empresas tienen que empezar a ver estas cosas y dar oportunidades, porque creo que serían los primeros sorprendidos". Además, destaca las muchas facilidades que ofrece Down Principado de Asturias, con una personas que se encarga de formar a los chavales de cara a poder hacer el trabajo de la mejor manera posible.