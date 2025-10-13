Barcelona presenta Ciutat Vella a la primera convocatoria de la ley de barrios del Govern

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que presentará los proyectos que lleva a cabo en el distrito de Ciutat Vella, enmarcados en el Pla de Barris del Ayuntamiento, a la primera convocatoria de la ley de barrios de la Generalitat.

En una rueda de prensa este lunes, junto al director general de Fomento de Ciudad, Alex Montes, ha señalado que están optando a una subvención de hasta 12,5 millones de euros —que deberán complementarse con otros 12,5 millones aportados por el consistorio — y que estos fondos se destinarán a afrontar los "retos" que se presentan en esta zona de la ciudad.

Collboni ha destacado que la aportación se centrará en el despliegue del nuevo programa de instalación de ascensores en fincas de más de dos plantas, en el plan de impulso a la rehabilitación de fincas de alta complejidad y en la rehabilitación integral de la antigua fábrica de Can 60 del Raval.

PLA DE BARRIS

El alcalde ha celebrado el "hecho histórico" que representa para los municipios catalanes la decisión de la Generalitat de retomar la fórmula de la ley de barrios, aplicada durante los gobiernos de Pasqual Maragall y José Montilla, y que Barcelona recuperó por iniciativa propia con la llegada de la exalcaldesa Ada Colau mediante el Pla de Barris.

Terrazas de Ciutat Vella, Barcelona

Ha destacado que en el marco de este plan, el consistorio ya trabaja en 27 barrios de la ciudad considerados prioritarios, velando tanto por su desarrollo físico como social para abordar la situación de sus vecinos de forma estructural.

En el caso de Ciutat Vella, que ya contaba con un enfoque específico gestionado por el Pacte per Ciutat Vella, Collboni ha destacado las importantes inversiones que se están realizando en la zona y ha indicado que la subvención de la ley de barrios se destinará al "conjunto de actuaciones micro" que también se están llevando a cabo.

ASCENSORES

El alcalde ha indicado que la ley de barrios del Govern permitirá reforzar algunas de las medidas incluidas en el actual Pla de Barris, como el programa destinado a promover la instalación de ascensores.

Montes ha explicado que el 75 % de los edificios de más de dos plantas en el distrito carecen de ascensor, y que, además, un tercio de la población tiene más de 65 años; con la subvención, se podría acelerar la instalación de ascensores en unos 30 edificios al mes, aproximadamente.