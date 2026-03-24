Gascona busca la imagen para su gran fiesta de la sidra: condiciones y recompensa para el ganador

La Asociación Hosteleros de Gascona 'El Bulevar de la Sidra' ha convocado el primer Concurso de Carteles para anunciar la XXVI Preba de la Sidra. Este certamen tiene como finalidad seleccionar la imagen oficial que representará esta emblemática celebración, programada para el próximo domingo 7 de junio a partir de las 12.00 horas en la Calle Gascona de Oviedo.

Un certamen abierto a la creatividad

El concurso está abierto a la participación de autores tanto nacionales como internacionales, quienes podrán presentar una única propuesta, original e inédita. La técnica es libre, pero los carteles deben inspirarse en el espíritu de Gascona y reflejar elementos característicos como la cultura asturiana, la sidra escanciada, la gastronomía tradicional o el ambiente festivo de la Preba.

Plazos y premio

Las obras deben presentarse en formato digital (PDF) a través del correo electrónico info@gasconaoviedo.es. El plazo de admisión finaliza el 15 de abril de 2026 a las 23.59 horas. Un jurado, designado por la organización, será el encargado de valorar la creatividad, la calidad artística y la capacidad de las obras para representar la esencia del evento.

Eloy Alonso | EFE Preba de la Sidra de Gascona

El cartel ganador recibirá un premio de 600 euros y se convertirá en la imagen oficial de la XXVI Preba de la Sidra. Además, la Asociación organizará una exposición pública con una selección de los trabajos presentados. Con esta iniciativa, Gascona busca reforzar su apuesta por la creatividad y la participación cultural, implicando a artistas y diseñadores en una de sus fiestas más representativas. Las bases completas del concurso ya se pueden consultar en la web oficial, www.gasconaoviedo.es.