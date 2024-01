Gascona ya luce sus nuevas letras: "Entramos en la modernidad"

Oviedo ya se prepara para defender el título de Capital Nacional de la Gastronomía durante este 2024. Una de las zonas que llevará el peso de esa capitalidad es la calle Gascona, que este miércoles estrena una nueva escultura que representa además una nueva imagen corporativa para el Bulevar de la Sidra. Todo en busca de una "tormenta perfecta". Que ese empuje gastronómico suponga que sigan creciendo los datos turísticos de la ciudad.





Las gaitas, el confeti y por supuesto la sidra, dieron la bienvenida al nuevo letrero de Gascona que ya luce en la parte alta de la calle, a la altura del cruce con la Calle Jovellanos. Una réplica a menor escala también se ha instalado en la parte baja, a la altura del paso de peatones de Víctor Chávarri. En ambas caras del característico tonel, luce también la nueva imagen. Unas letras amarillas, color de la sidra, altas, para que los visitantes puedan posar en fotografías y separadas para favorecer incluso el paso entre ellas. El alcalde, Alfredo Canteli, ha visitado la calle para ver los nuevos letreros: "Satisfacción y agradecimiento a Gascona porque sigue creciendo. Estas letras marcan una ruta muy importante en Oviedo. Muchas veces los turistas preguntan primero por Gascona y luego por la Catedral. Es importantísimo para Oviedo".

Pedro Caramés, presidente de la Asociación de Hosteleros de Gascona resume el espíritu de esta nueva imagen: "Estamos en la generación del 'selfie' y si no retratas donde estás parece que no estuviste. Gascona nació cuando no había teléfonos móviles, Facebook, ni redes sociales. Hoy Gascona entra en la modernidad". El autor del letrero es Julio Valle, natural de Laviana, que no ha elegido el amarillo por gusto: "Son del color de la sidra, evidentemente. El efecto por la noche creemos que puede estar muy bien, porque iluminamos las letras de lado".





Capitalidad gastronómica como tirón turístico

Este acto supone el inicio de la capitalidad gastronómica que Oviedo ostentará en 2024. En Fitur, a mediados de enero, se desatará ya la catarata de actos y se dará oficialidad a ese título, pero la ciudad ya se prepara. Después de batir el récord del millón de pernoctaciones en 2023, objetivo marcado por el Ayuntamiento, Canteli pone el listón alto para el año que acaba de empezar: "Hay mucha gente, nunca hubo tanto turismo como hay ahora. Esto es un impulso definitivo. Hay que ir a por el millón y medio. Es muy difícil. Oviedo está creciendo y a Oviedo en este momento no lo para nadie".





Uno de los puntos neurálgicos de los actos de esa capitalidad gastronómica será Gascona, donde ya preparan actos e iniciativas. Pedro Caramés explica que ya trabajan en configurar paquetes turísticos en los que se vinculará la oferta gastronómica de los negocios del Bulevar de la Sidra con visitas turísticas al Prerrománico o a museos de la ciudad. El espíritu es ambicioso: "Tenemos que responder con trabajo y propuestas. Se están dando los mimbres para una tormenta perfecta. Tenemos unas expectativas muy altas".