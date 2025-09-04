Fin a los barracones para ir a clase en Oviedo: La Corredoria estrena su nuevo instituto

Después de años de clases en barracones provisionales, los estudiantes de La Corredoria comienzan el curso en un centro completamente nuevo. El Instituto de Educación Secundaria, diseñado para responder a la demanda creciente del barrio, ofrece espacios modernos, aulas equipadas y condiciones adecuadas para el aprendizaje. Su puesta en marcha supone un alivio para familias y docentes, que veían cómo el alumnado se multiplicaba sin contar con infraestructuras suficientes.

un instituto preparado para crecer

En total, el instituto ofertaron 496 plazas, de las que ya se han cubierto 437. El centro arranca con 19 unidades educativas que abarcan desde 1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato, con el objetivo de seguir creciendo en los próximos años y dar respuesta a la alta demanda del distrito más poblado de Oviedo. Para garantizar una enseñanza de calidad, se ha incorporado un equipo de 55 docentes, lo que asegura una ratio equilibrada y una atención adecuada al alumnado.

La inauguración del edificio supone también un hito para la educación asturiana: se trata de la mayor inversión realizada hasta ahora en un centro educativo público en Asturias. Las instalaciones se han diseñado con visión de futuro, con espacios versátiles, zonas comunes amplias y la posibilidad de ampliar aulas a medida que la matrícula aumente.

COPE Asturias Foto clase Instituto Margarita Salas

El nuevo instituto se convierte así en un referente para la comunidad educativa ovetense. Más allá de un edificio, representa el fin de una etapa marcada por la provisionalidad y la falta de recursos, y el inicio de otra en la que el alumnado podrá desarrollarse en un entorno digno, estable y adaptado a las necesidades de la enseñanza actual.

La inauguración oficial se ha celebrado con la presencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, la consejera de Educación y la hija de Margarita Salas, en un acto que simbolizó el respaldo institucional y social a un proyecto largamente esperado.