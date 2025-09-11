La petición de una cartera de Asturias a una vecina tras entregarle una carta que deja a todos llorando: por lo que ve dentro

Es bastante probable que en algún punto de tu vida (sin importar la edad que tienes) hayas escuchado hablar (o incluso seas seguidor) de dos de las comedias más icónicas de la televisión española: Aquí no hay quien viva y La que se avecina. Estas series no solo marcaron a toda una generación, sino que también retrataron, con mucho humor, una realidad muy cotidiana: los enredos y la convivencia en una comunidad de vecinos.

No es que compartir pasillo sea siempre un caos, pero siendo sinceros, los roces entre vecinos son a veces parte del paisaje diario en muchos edificios. Antes o después, a todos nos toca lidiar con alguna situación incómoda y encontrar la forma de resolverla y hacer como si nunca hubiera sucedido.

Comunidad de vecinos

Desde el clásico problema del tendedero del piso de arriba que gotea y arruina toda tu ropa que ya se estaba secando, hasta el repartidor que siempre llama al timbre equivocado justo cuando menos lo esperas, pasando por malentendidos tan absurdos como divertidos que terminan siendo el centro de la próxima junta de vecinos. ¿Te suena como algo conocido? Probablemente sí. Y si no, tranquilo, que ya te tocará.

Eso sí, si no pones remedio a tiempo, mucho ojo, porque tu historia puede terminar publicada en @LiosDeVecinos. Esta cuenta, muy popular en X (antes conocida como Twitter), se dedica a compartir algunas de las anécdotas más surrealistas que ocurren en comunidades de toda España. Y sí, hay historias digna de Óscar.

La petición de una cartera de Asturias

Aunque lo hayamos pintado como que todo lo que pasa en un rellano entre vecinos es negativo, no necesariamente. A veces, entre vecinos, ocurren cosas maravillosas. Surgen bonitas amistades, incluso relaciones amorosas, o relaciones de cuidados que perduran toda la vida.

Y esto ha ocurrido en Asturias, como recogía la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos. Las protagonistas de esta historia son dos mujeres, y, una de ellas, es la cartera.

Encargada de traer la correspondencia cada mañana, le tocó entregar una a un buzón en la que se fijó. Era diferente a otras y, por eso, tras entregarla, quiso dejarle un posit a la vecina con una petición muy especial.

Como coleccionista de sellos, le pedí a la vecina que lo quitase del sobre y se lo entregase pero, todo, de muy buenas maneras. “¿Me puede dar el sello? Gracias” le escribía la cartera.

La respuesta de la vecina enternecía a todas las redes, ya que no tenía ningún problema en dárselo. “Señora cartera, disponga usted del sello para su colección. Un saludo” decía.

Un mensaje que enternecía a todos los usuarios, que veían en este gesto uno de buena voluntad y que hablaba de la bondad del ser humano.

La práctica agresiva y silenciosa de una comunidad de Ciudad Real

Esto que te contamos ha ocurrido en Ciudad Real, concretamente, en una comunidad de vecinos. Resulta que, como contaba la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos, uno de los vecinos del edificio tiene unas prácticas un tanto agresivas con el resto.

Esto ya, de por sí, es algo sancionable, pero el problema es que los propios vecinos no se daban cuenta, porque, entre otras cosas, era muy silencioso. De hecho, fue la propia Policía Nacional la que se enteró y avisó al presidente de la comunidad.

Él mismo fue el que lo comunicó en una nota que puso en el rellano de la comunidad, evidenciando que uno de ellos había traspasado cualquier norma.

Alamy Stock Photo Ciudad Real

“Se ha recibido el aviso por parte de la Policía Nacional de que algún vecino está disparando con una escopeta de plomos desde las terrazas del edificio” empezaba diciendo la nota.

“Se recuerda que este tipo de acciones están completamente prohibidas y deben cesar de manera inmediata” escribían en la nota.

Sin duda, una práctica que no debería realizarse en ningún caso, sobre todo, por su peligrosidad.