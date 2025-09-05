Piden fritura en un bar de Murcia y cuando reclaman el dueño les da una respuesta surrealista: no vuelven a decir nada

Con el otoño a la vuelta de la esquina (sí, aunque no lo parezca, ya casi está aquí, para desgracia de algunos), muchos empezamos a pensar en esos pequeños respiros que esta estación nos regala: escapadas de fin de semana, algún que otro puente (siempre y cuando el calendario laboral lo permita) o simplemente el sosiego que llega después del ajetreo de septiembre y esa temida vuelta a la rutina.

Tal vez ya estés organizando tu destino ideal para estas fechas, o quizás aún tengas que esperar un poco más. Pero lo cierto es que el cambio de estación ya se nota, y no solo en las temperaturas. Los días se acortan, el aire se vuelve más fresco y apetece hacer planes diferentes y otoñales.

Y seguro que tú también esperas con ganas ese momento en el que puedas desconectar, cambiar de aires y recargar energías. Porque no importa el destino, lo importante es disfrutar del ritmo pausado del otoño, con nuevos paisajes, planes tranquilos y ese ambiente acogedor tan característico de esta época.

Eso sí, otoño no significa únicamente escapadas rurales o paseos entre hojas caídas (que, por supuesto, también tienen su encanto). Hay otros pequeños placeres que se disfrutan igual o más: una charla larga en una terraza cubierta, una bebida caliente entre manos, una copa de vino con amigos o familia... Momentos sencillos, pero muy reconfortantes.

Google Maps Terraza en el sur de Tenerife

Y como bien sabemos, los bares siguen siendo uno de los grandes puntos de encuentro en España, especialmente en estos meses en los que aún se puede aprovechar el aire libre sin los excesos del calor veraniego y se puede todavía estar en una terraza.

Eso sí, aunque el ritmo se suaviza, los fines de semana siguen siendo muy concurridos. Muchos locales optan por funcionar solo con reservas y recomiendan no presentarse sin cita previa. A veces no queda ni una mesa libre, y otras veces, directamente, el bar está cerrado y toca improvisar.

La respuesta del dueño de un bar de Murcia

No siempre es sencillo que encuentres un sitio al que puedas acudir con tus amigos si lo haces sin reserva y, por eso, son muchos los locales que piden que, con antelación, te hagas con un hueco.

Sin embargo, eso no siempre resulta satisfactorio, y hay muchos sitios que requieren de una antelación de semanas e incluso meses. Sea como sea, cuando consigues llegar y has tardado tanto en reservar, te sabe todavía mejor.

Y aunque en general las valoraciones de los sitios a los que acudimos son buenas, hay veces que la experiencia nos chafa. Tanto es así, que hay un apartado en Google para las reseñas de los locales.

Es ahí, precisamente, donde se encuentran auténticas joyas.

Joyas que recoge la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos, y que ahora tienen lugar en Murcia. Resulta que allí unos clientes pidieron unos cuantos platos y, la verdad, no quedaron satisfechos.

“Nos pedimos una fritura de 26 euros y llevaba dos gambas de goma, tres boquerones, dos mejillones, cuatro chipirones y alguna que otra almeja. Todo era congelado” decía, instando al resto de clientes a no acudir.

Fue entonces cuando el dueño del local decidió contestar con una respuesta que nadie esperaba. “Es desacertada y falsa, hemos vuelto recién este fin de semana y en principio no hemos vendido ninguna fritura de pescado” decía.

Defendía, a pesar de no haberles vendido ese plato, que su pescado es siempre fresco y de “buena calidad”. Después, no se atrevieron los clientes a decir nada más, ya que les dejaron en evidencia.

Lo que les cobran en un bar de Ibiza

Con su clima envidiable, aguas cristalinas y una oferta de ocio única, Ibiza se ha ganado un lugar en la lista de destinos imprescindibles. No es casualidad que, solo en agosto, la población de la isla se dispare hasta superar los 300.000 habitantes, casi triplicando su número habitual.

Ibiza, especialmente en verano, es sinónimo de fiesta y playa, pero lo cierto es que se pueden hacer planes más tranquilos que no requieran de estar fuera de casa todo el día. Se puede ir de bares y estar igual de tranquilo que en otro lugar de España.

Eso sí, al estar tan masificada la isla y tan hasta arriba de gente, los precios también suelen incrementarse. Tanto es así que muchos critican que es imposible ir de vacaciones a la isla porque todo es carísimo.

Alamy Stock Photo Fiat 500 en carretera abierta; Ibiza

Y buena muestra de ello es lo que les ha pasado a unos clientes en un bar de la isla balear. Ella lo contaba a través de sus redes sociales, y lo amplificaba la cuenta de X, antiguo Twitter, @SoyCamarero.

Resulta que ella contaba que, al pedir la cuenta, se encontraron con un cobro que nadie les había dicho previamente. “La camarera nos ofrece amablemente colocar nuestros bolsos en un ganchito en la mesa. Declinamos su oferta pero ante su insistencia aceptamos” empezaba contando.

Contaba, después, que estuvieron toda la noche con los bolsos puestos en esos ganchos y que, cuando les trajeron la cuenta, se los cobraron. “¿Es legal?” se preguntaba esta clienta porque, precisamente, el coste era de 12 euros.

Muchos les avisaban de que no era algo legal, y que podrían, sin duda, reclamarlo al restaurante. Lo que pasó después, todavía no lo sabemos.