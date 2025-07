Se monta en un taxi en Asturias y a mitad del recorrido se queda en shock por lo que le dice el taxista: "Podía haber acabado mal"

Lo que iba a ser un simple trayecto del aeropuerto de Asturias hasta el festival Bombastic se convirtió en una historia inquietante para Mafer, una joven madrileña que ha contado su experiencia en un vídeo de TikTok que se ha hecho viral. Su relato, publicado en el perfil @virtual_diva, ha generado un intenso debate en redes sociales sobre la seguridad de los taxis en zonas turísticas y sobre la presencia de vehículos ilegales que actúan como tales sin autorización.

“Creo que ayer me recogió un taxista ilegal y necesito saber si lo que me pasó es normal o no lo es”, comienza diciendo Mafer, visiblemente afectada. Según su testimonio, nada más salir del aeropuerto se dirigió a la fila de taxis, como suele hacerse. Al preguntar cuál era el vehículo que le tocaba, un hombre se adelantó, le recogió rápidamente las maletas y la invitó a subir.

“Me monté tan pancha y a los diez minutos me doy cuenta de que no tiene taxímetro ni las tarifas puestas en ningún lado”, explica. Fue entonces cuando empezó a sospechar que algo no iba bien.

No tenía licencia ni módulo identificativo

Mafer decidió preguntarle directamente al conductor:

—“Oye, perdona, ¿no tienes el parquímetro? El… el taxímetro, perdón.”

A lo que el hombre respondió:

—“Mi coche no se identifica como un taxi porque es diferente, no llevo módulo, pero tampoco es obligatorio.”

Alamy Stock Photo Un taxista con un taxímetro cobrando con tarjeta

Este argumento no le convenció: “Ahí ya dije: vale, drama absoluto. Esto no es un taxi”, relata en su vídeo.

En su testimonio, también revela que el supuesto taxista le preguntó antes de subir al coche si venía de Madrid, probablemente para aprovechar que era forastera y no conocía las normas locales.

Mafer señala varios elementos que delatan que el conductor no estaba autorizado:

No llevaba taxímetro ni tarifas visibles.

El coche no tenía el módulo luminoso de taxi.

Se comportó con una urgencia sospechosa, cogiendo su equipaje sin darle tiempo a pensar.

“No me dio tiempo ni a plantearme nada. Yo pensaba que por estar en una ciudad grande esto no pasaría, pero me equivoqué”, asegura.

“Podía haber acabado muy mal”

Afortunadamente, el trayecto terminó sin incidentes graves, pero la joven no oculta su inquietud:

“Esto ya queda como una anécdota graciosa, pero realmente podía haber acabado muy mal”, concluye. “Tened muchísimo cuidado porque yo he sido muy confiada y despistada. Parece de película.”

Alamy Stock Photo Un taxi con el módulo en la parte superior del coche

Este tipo de situaciones no son nuevas en zonas con flujo turístico, y ya han sido advertidas por las autoridades. Desde los cuerpos locales se insiste en que los viajeros:

Verifiquen que el vehículo lleva el módulo luminoso de taxi.

Comprueben la presencia del taxímetro.

Eviten aceptar trayectos ofrecidos fuera de la parada oficial.

Una advertencia para turistas

El caso de Mafer sirve como llamada de atención tanto para quienes viajan como para los propios residentes. El intrusismo en el sector del transporte de pasajeros es una problemática real que no solo perjudica a los taxistas profesionales, sino que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Como bien dice la propia Mafer: “No sé si estoy paranoica, si estoy loca o si esto es normal... pero que sepáis que esto me dejó en shock y pensándolo bien, tuve suerte.”

Antes de subirte a un taxi en un lugar que no conoces, recuerda: verifica, pregunta y, si dudas, no subas. Porque lo que empieza como un trayecto cualquiera, puede terminar siendo una historia de la que no siempre se sale con final feliz.