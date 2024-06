Los ganaderos alertan de nuevos problemas en la zona centro: sobrepoblación de osos y turismo

Los ganaderos no paran de alertar de las dificultades con las que cuentan para desarrollar su día a día en el campo de Asturias. A los problemas habituales, últimamente están empezando a alertar de que el oso les preocupa en ocasiones ya más que el lobo. Ponen también el foco en el control del turismo en nuevas zonas, como por ejemplo, en pleno centro del Principado, en torno al Pico Monsacro, conocido por sus múltiples rutas hacia la zona alta y muy accesible desde cualquier punto de Asturias.

Más allá de los problemas que causa el lobo, el oso empieza a preocupar también gravemente en el sector. Sobre todo en la zona centro de Asturias. En las últimas semanas, sorprendió la visita de un oso, en el concejo de Oviedo, a una parroquia rural. Desde el sector, dicen que en el concejo de Morcín, cercano a Oviedo, también es habitual verlos cerca de los núcleos rurales. David Álvarez tiene ovejas en ese concejo. De un rebaño de 80, dice que le han comido 60. En la zona tienen contabilizados tres osos en el monte del Monsacro: "No hay una solución ni un control. Nadie habla de exterminarlos ni mucho menos, pero regular la población. Hay un oso en el monte a 20 kilómetros y si no daña no molesta, pero no tiene lógica que mate cerca de las casas. El problema grande ahora es el oso. Lo ves campando a sus anchas. El lobo es más listo". Los ganaderos piden controles de la población de osos, traslados de ejemplares a otras zonas o esterilización. Y que salga del listado de especies en extinción.

Masificación del entorno

Otro problema con el que se encuentra la gente del campo, también en torno al Monsacro, es el avance del turismo. Denuncian que la llegada de paseantes a realizar diferentes rutas, sobre todo los fines de semana, genera problemas para el ganado. Miguel Álvarez, que vive en la parroquia de Los Llanos hace hincapié en esa dirección: "Hay días que no se puede mover el tractor porque está tomado por la gente. La gente aparca donde le da la gana. Cogemos todos, pero tienen que regular por dónde suben y por dónde bajan. Hay un montón de rutas, pero no están señalizadas y la gente se pierde por todas partes. Y están los animales atosigados".

Denuncia ante las instituciones

El sindicato URA ha presentado una denuncia en la Consejería de Medio Rural y ha pedido reunirse con los ayuntamientos de Morcín, Riosa y Ribera de Arriba, sin recibir respuesta. Por eso, al líder de URA, Borja Fernández advierte: "Estamos ante una situación en la que queremos avisar. Que nadie se extrañe si el ganadero empieza a tomar medidas en legítima defensa. Es o la actividad ganadera o que sigan avanzando el oso y el lobo en zonas habitadas. Llegará un día en que el ganadero tome la justicia por su mano. Ya tenemos dudas de que pueda haber ataques a personas".