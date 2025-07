Le dejan un currículum en su tienda de Gijón y lo que le pide la candidata le hace denunciarlo: "¿Para qué vienes entonces?"

En la ciudad de Gijón, Asturias, un pequeño comercio de regalos se ha convertido en escenario de una anécdota que no deja indiferente a nadie. El dueño del establecimiento compartió en redes sociales una experiencia surrealista que ha provocado numerosos comentarios y debates en torno a las prácticas actuales en la búsqueda de empleo. Todo comenzó cuando una joven entró a la tienda con la intención de dejar su currículum vitae, pero lo que vino después fue inesperado incluso para un profesional acostumbrado a tratar con candidatos.

Una petición que desconcierta al dueño

Más sobre búsqueda de empleo Hacienda avisa: si has recibido una herencia, la Seguridad Social está quitando el Ingreso Mínimo Vital

El relato, difundido a través del perfil de TikTok @vulevugijonoficial, describe con detalle cómo la chica, tras pedir permiso para dejar su currículum, entregó una copia para el comerciante y le pidió que se lo sellara para quedárselo ella misma. El propietario, sorprendido por esta solicitud poco habitual, accedió sin problema. Sin embargo, el momento más insólito llegó justo después: “Pero por favor, no me llaméis para el verano, que no quiero trabajar. No me llaméis, no me llaméis”, le dijo la joven.

Ante esta respuesta, el dueño no pudo evitar cuestionar la actitud: “¿Pero bueno, entonces, para qué vienes a dejar el currículum?”, a lo que la candidata contestó que lo hacía porque “me lo mandan, que estoy en búsqueda activa de empleo, pero por favor, no me llaméis, que no estoy interesada”.

Europa Press Un hombre pasa por una oficina del SEPE

Este episodio ha generado sorpresa y desconcierto entre quienes lo han conocido, pues cuestiona la sinceridad y la lógica de algunas personas en sus procesos de búsqueda laboral, así como la presión administrativa que pueden sufrir los demandantes de empleo.

Entre la burocracia y la realidad del empleo

En España, estar en búsqueda activa de empleo es un requisito para recibir determinadas ayudas o mantener el acceso a prestaciones por desempleo, pero no siempre implica un interés real y genuino en aceptar cualquier oferta que pueda aparecer. Esta paradoja se refleja en el caso de Gijón, donde la joven parece cumplir con una formalidad para cumplir con las instituciones, pero sin intención de trabajar realmente.

Cargando…

Este fenómeno no es aislado. Según expertos en empleo y recursos humanos, muchos candidatos se ven atrapados en un sistema que les obliga a demostrar una actividad de búsqueda constante que a veces no se traduce en compromiso real. Para profundizar en esta cuestión, el portal oficial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece información sobre cómo funciona la búsqueda activa de empleo y las obligaciones de quienes están inscritos.

Varias personas entran a una oficina del SEPE

Además, es importante considerar cómo esta situación afecta a los empresarios que reciben currículums y buscan candidatos comprometidos. La desmotivación y la desconfianza pueden crecer cuando se enfrentan a actitudes poco claras.

El comercio gijonés, a través de la denuncia pública de este episodio, no solo expresa su desconcierto sino que también abre un debate necesario sobre cómo las exigencias administrativas y sociales influyen en la actitud de los buscadores de empleo y en la percepción que tienen los empresarios sobre ellos.

La experiencia narrada deja más preguntas que respuestas y subraya la compleja realidad que envuelve a la búsqueda de trabajo hoy en día. Quizá haya que repensar cómo se gestiona esta relación entre candidatos y empleadores para evitar situaciones que, como en este caso, terminan siendo una verdadera sorpresa para ambas partes.