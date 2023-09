Se jubila a los 82 años el párroco de Deva y Cabueñes: "Mucha alegría y también mucha pena"

A los 82 años, nada más y nada menos, se ha jubilado don Celso González, el que ha sido, durante los últimos 17, párroco de Deva y Cabueñes, en Gijón. Este domingo ha sido homenajeado por unos 200 feligreses y en COPE, hemos querido desearle un feliz comienzo de etapa: "Me pilláis descansando un poco, porque ayer fue un día muy ajetreado, de muchos sentimientos, mucha alegría y también mucha pena".

Y es que, a don Celso, no le gustan las despedidas: "Cuando estás en activo, todo está muy bien, pero decir adiós me molesta. Me molestó en Nueva York, donde estuve durante 20 años, y cuando dejé de ser director de la Casa Sacerdotal de Oviedo", ha explicado en la radio. "No pensé que la jubilación llegaría tan rápido (tras más de medio siglo de sacerdocio)", ha dicho; aunque reconoce que "ha sido una despedida muy emotiva, con familias de la parroquia, familia mía y 5 ó 6 sacerdotes que me acompañaron".

Le sustituye en el cargo Maximino Canal. Ahora, Celso González va a "descansar, de momento; y luego, ayudaré a algún sacerdote". Eso sí, con un ritmo más pausado: "Escogeré yo el trabajo" bromea. No le falta el buen humor. Asegura que volverá a Gijón, pero "el problema es que yo soy del Oviedo cerrado, y no me puedo acercar mucho porque el Sporting va mucho mejor".