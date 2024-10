Una vecina de Gijón con agorafobia vuelve a disfrutar en la calle: "El verano ha sido horroroso"

Eva es de Gijón. Sufre de agorafobia, pero este martes se ha sentido muy a gusto en uno de los espacios más abiertos de toda la ciudad: la playa de San Lorenzo. Llegado el 1 de octubre, el arenal cierra la temporada de baños y vuelve a permitir (hasta el 30 de abril) la presencia de perros.

Y ella ha acudido acompañada de Taco, un pastor vasco, y Cala, una perra mestiza entrenada para asistencia sanitaria. "Me gusta bañarme con ellos e ir hasta la escalera 24 (donde está la playa de La Cagonera que permite la presencia de baños también en verano) es demasiado para mí, que tengo una edad", ha contado Eva.

EFE/ Paco Paredes Una mujer juega con sus perros en la playa de San Lorenzo, en Gijón

Ha explicado, en Herrera en COPE en Gijón, que siempre acude a la playa acompañada de sus mascotas porque disfruta "más que ellos". Y, además, es su sostén para superar su trastorno: "Gracias a ellos, sobre todo a Cala, puedo salir a la calle; me ayuda muchísimo y sin ella no podría salir, me da miedo", ha contado.

"Sin ellos, no soy feliz"

Por eso, celebra la reapertura de la playa de San Lorenzo: "Cala se baña conmigo y hasta hace surf; y Taco se queda junto a la ropa y vigila que no nos roben", relata; y asegura que, "sin ellos, no soy feliz". De hecho, la temporada de baños, en la que los perros no pueden bajar a la arena, "es terrible".

Ha explicado que, de octubre a abril, va todos los días del año a San Lorenzo, "incluso a las siete de la mañana o por la noche, porque hay gente a la que no le gusta coincidir con perros". Y claro, con el cambio, el verano se le hace cuesta arriba: "Lo odio porque salir sin perros es como si fuese irse de vacaciones sin hijos", ha zanjado.

Más perros que niños

El caso de Eva es particular; pero no son pocos los gijoneses que celebra, también, que los perros vuelvan a la arena de la playa de San Lorenzo. No en vano, Gijón tiene censados más de 37.000 canes. Son casi un centenar más que los menores de edad que residen en la ciudad.

EFE/ Eloy Alonso Dos perros juegan en el agua, en la playa de San Lorenzo de Gijón

Datos que explican que cada vez más comercios sean 'dogfriendly'; es decir, aceptan perros y mascotas. Es el caso del Centro Comercial Los Fresnos, uno de los más importantes de Gijón. Su gerente, Mari Paz Álvarez, ha explicado en COPE que la decisión vino determinada "por petición de nuestros clientes".

"Era algo necesario; cada vez hay más mascotas en Gijón y siendo un espacio que forma parte del ocio y la cultura de la ciudad, teníamos que ser 'petfriendly'", ha contado Álvarez, que asegura que "estamos muy contentos con cómo está yendo y solo recibimos felicitaciones".