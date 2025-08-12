RK Experience Management consolida su presencia en Gijón para crecer en Asturias, España y Europa

RK Experience Management, especializada en la explotación de servicios de alimentación y bebidas en eventos masivos, quiere seguir creciendo en Asturias, en España y en Europa. La compañía, con amplia trayectoria en México, apuesta por consolidar operaciones en el norte del país y expandirse posteriormente a otras regiones de la península ibérica y Portugal, según explicó su gerente de operaciones, Alberto Fernández, desde la terraza de Coca-Cola.

estadios y grandes conciertos

Fernández detalló en una entrevista en Cope Asturias que la empresa cuenta actualmente con una presencia cercana al 75% de las infraestructuras deportivas mexicanas, operando en estadios de fútbol, béisbol y en grandes conciertos internacionales, como el de Madonna. La llegada a España, concretamente al estadio de El Molinón-Enrique Castro "Quini", ha supuesto un "nuevo desafío" logístico y cultural.

COPE Asturias Alberto Fernández en la terraza de Coca-Cola

“En México podemos vender cerveza dentro de los estadios y el público acude no solo por el partido, sino por la experiencia completa. En España hemos tenido que adaptarnos a un modelo distinto, con el apoyo del Sporting de Gijón y de Coca-Cola, que ha estado muy cerca de nosotros como proveedor y asesor estratégico”, explicó Fernández al comparar la operativa de los modelos de negocio de los dos países.

RK QUIERE CRECER EN EUROPA "AL MÁXIMO NIVEL"

La entrada de RK Experience Management al mercado español se produjo gracias a la relación previa con el grupo Orlegui, propietario del Sporting, lo que permitió una implantación directa en Asturias. Desde Gijón, la compañía prevé iniciar su expansión hacia otras ciudades del norte y, a medio plazo, establecer operaciones en todo el territorio nacional y Portugal, con la vista puesta en llegar posteriormente a otros países europeos.

“Más que una meta fija, tenemos la ambición constante de crecer y adaptarnos”, subrayó Fernández. “El objetivo es consolidar la experiencia que nos ha hecho fuertes en México y llevarla al máximo nivel en Europa”.