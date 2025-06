La explicación de una gijonesa de 76 años que está haciendo el Rocío sobre por qué se canta y se baila tanto en el camino: "Que se mantenga"

Como todos los años, con el Domingo de Pentecostés, ha llegado el fin de semana más especial para la localidad onubense de Almonte, adonde llegan cientos de miles de peregrinos para adorar a la Virgen del Rocío. Entre ellos, una veintena de gijoneses (19, concretamente), miembros de la Hermandad del Rocío de Gijón, que iniciaron el camino, el miércoles, desde Bormujos, en Sevilla.

La hermandad asturiana no ha fallado a su cita; y eso que no es sencillo, porque, "aquí, en Huelva, para las empresas son como unas semi-vacaciones, pero nosotros tenemos que cruzarnos toda España y no puedes pedir una semana de vacaciones así como así", defiende Maca Méndez, que es la vicepresidenta de la Hermandad.

Hermandad del Rocío de Gijón (Facebook) La Hermandad del Rocío de Gijón, camino del Rocío 2025

Tiene 76 años; y comenzó a ir al Rocío con 50, cuando estaba en activo y lideraba un estudio de decoración de interiores. Ahora, jubilada, nunca falla, aunque aclara que "tampoco fallaba cuando trabajaba; solo falté tres años (de 26) por motivos de salud".

Y es que, "en el Rocío, hay que estar", asegura, incapaz de explicar lo que se siente: "Es una vivencia". Además, defiende que, por encima de la fiesta, la romería es, "sobre todo, fe y devoción".

EP El Rocío, en 2024

"A la Virgen le gusta que seamos alegres y que cantemos, hay una sevillana que dice a la Virgen del Rocío le gustan las sevillanas; y el Niño Jesús le dice que le deje en el suelo y que ella baile, o sea, que a la virgen le gusta la alegría", dice Maca, que lamenta la visión que se tiene desde fuera.

"Nos sentimos 'pegaítos' a la Virgen"

"Nos dicen que cantamos y bailamos mucho en el Rocío; pero es nuestra manera de rezar", defiende, antes de añadir que "rezamos mucho y sufrimos mucho también en los caminos". Pero todo compensa cuando cruzan el Ajolí -el puente que da acceso a la aldea- y se sienten "'pegaítos' a la Virgen, como dicen en Andalucía".

Antes, en el camino desde Bormujos hasta Almonte, se vive un momento muy especial en el río Guadalimar, conocido en el ambiente rociero como el Quema, donde "se bautizan a los hermanos que vienen por primera vez".

La devoción en Gijón por la Virgen del Rocío tiene su origen en unos emigrantes cordobeses, que llegaron a Asturias, y cuyos hijos fundaron la asociación 'Amigos del Rocío'. Con el paso de los años, fue evolucionando "hacia algo más serio".

El arzobispo de Oviedo les concedió el título de hermandad

Y, tras iniciar todo el papeleo -que no es sencillo ni breve-, consiguieron que el entones Arzobispo de Oviedo, Carlos Osoro, les concedió el título de hermandad no filial en Asturias. Esa documentación fue enviada a Almonte para confirmar el nombramiento. Están esperando a ser hermandad filial, pero no se lo van a pedir a la Virgen.

Hermandad del Rocío del Gijón (Facebook) La vicepresidenta de la Hermandad del Rocío del Gijón, Maca Méndez, en el Rocío 2025

A ella, tras una nueva peregrinación, le van a pedir "salud para los que no han podido venir y para todos los romeros; trabajo, que la vida está muy complicada; y que nos siga manteniendo la fe", ha zanjado la vicepresidenta de la Hermandad del Rocío de Gijón.