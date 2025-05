El vestuario del Sporting no mira al posible ascenso del Oviedo: "Aquí solo se habla de certificar la permanencia"

Asturias - Publicado el 14 may 2025, 14:05 - Actualizado 14 may 2025, 14:53

Pablo García fue el protagonista en la sala de prensa de la Escuela de Fútbol de Mareo antes del choque del sábado (16:15 horas) en La Rosaleda frente al Málaga.

Salvación virtual, pero no matemática. "No estamos salvados matemáticamente y tenemos que ir a por los tres puntos a Málaga".

Liberación contra el Deportivo. "Nos da la tranquilidad de alejarnos más de los puestos de descenso. Lo necesitábamos afición y equipo, un plus de confianza para ir a La Rosaleda".

Jugar como extremo. "Me ha sentado bien la llegada de Garitano. El míster me está pidiendo una posición más adelantada, pero no puedo olvidar que también juego de lateral. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible en esta posición".

Conversación sobre la nueva posición. "Siempre me veo más cómodo en el campo. En línea de cinco he hecho buenos partidos de carrilero, pero de lateral y de interior me encuentro muy cómodo. Me da igual la posición".

Salida de Cote y relación con él. "Cote es un referente para todos y por nuestra posición me intento fijar en él. Hablamos en algún entrenamiento y cosas de partido".

Permanencia muy cerca. "Hasta que no sea matemático tenemos la obligación de ir a conseguir la victoria. Por el escudo que defendemos, por nosotros y por subir más puestos arriba que será bueno para todos".

Errores que no se deben repetir para no pelear el descenso. "Llevo cinco años y ha habido de todo, momentos buenos y malos. Ha habido años de transición y en verano habrá tiempo para analizar las cosas".

Próximo rival: Málaga. "Nos esperamos un partido difícil en La Rosaleda. Son un equipo muy dinámico, son peligrosos y nos lo pondrán difícil".

Posible ascenso del Oviedo. "Personalmente no estoy centrado en el Oviedo y en el vestuario solo se habla de certificar la permanencia que es lo que estamos peleando".