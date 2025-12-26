COPE
La Unión de Peñas Sportinguistas estalla contra Orlegi y pide fichajes para ascender: "No nos arrepintamos en mayo..."

UNIPES critica la gestión del grupo mexicano y exige una mejora en la planificación deportiva para competir por el ascenso de una vez por todas

UNIPES critica en un comunicado la gestión del Grupo Orlegi

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

La Unión de Peñas Sportinguistas (UNIPES) ha emitido un duro comunicado este jueves en el que muestra su "profunda preocupación" por la deriva del club y critica abiertamente la gestión del Grupo Orlegi al frente del Real Sporting de Gijón.

Un balance deportivo "decepcionante y alarmante"

En el comunicado, los peñistas afirman que "tras cuatro años al frente del Club, el balance deportivo del Grupo Orlegi desde su llegada a Gijón resulta no solo decepcionante, sino profundamente alarmante".

La justificación de la crítica se basa en que "el Sporting estuvo en tres de las cuatro temporadas bajo la gestión de Orlegi más cerca de descender al fútbol no profesional que de luchar por el ascenso". Este rendimiento, a su juicio, "evidencia la falta de proyecto, la sucesión de errores y la absoluta incapacidad para construir un equipo competitivo y estable".

La gestión deportiva no muestra avances, sino que retrocede de manera inquietante"

UNIPES

Unión de Peñas Sportinguistas

Exigencia de un cambio de rumbo

Para UNIPES, la situación deportiva es insostenible y requiere acciones inmediatas. "La gestión deportiva no muestra avances, sino que retrocede de manera inquietante", sentencian. Por ello, advierten de que "la llegada de José Riestra a la presidencia del Club ha de servir para echar el resto en la parcela deportiva" y que ha llegado la hora de "hacer un esfuerzo" en el mercado de invierno.

El Sporting tiene capacidad para proyectarse de forma mucho más eficiente en la sociedad"

UNIPES

Unión de Peñas Sportinguistas

A pesar de la contundencia de sus críticas, la federación de peñas asegura "mantener la mano tendida" para colaborar con la entidad en el ámbito social. En su opinión, "el Sporting tiene capacidad para proyectarse de forma mucho más eficiente en la sociedad", si bien lamentan que "la falta de planificación estructural es evidente".

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

