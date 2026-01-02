Thiago Borbas ya es del Real Oviedo: el delantero uruguayo que llega para sustituir a Rondón

El Real Oviedo ha hecho oficial su segundo fichaje del mercado de invierno para reforzar una delantera necesitada de efectivos. Se trata de Thiago Borbas, delantero uruguayo de 22 años que llega cedido con opción de compra procedente del Red Bull Bragantino brasileño hasta final de temporada.

Una trayectoria entre uruguay y brasil

Nacido en Montevideo, Borbas dio sus primeros pasos como profesional en el River Plate de Montevideo. En el club uruguayo demostró un gran olfato goleador al anotar 29 goles en 94 partidos oficiales, una regularidad que no pasó desapercibida.

Su buen rendimiento le abrió las puertas del fútbol brasileño, fichando por el Red Bull Bragantino de la primera división. En el conjunto paulista ha disputado 134 encuentros y ha marcado 27 goles durante casi tres temporadas.

Un 'ariete' trabajador y con experiencia

El nuevo delantero oviedista destaca por ser un ariete rematador con una gran capacidad de trabajo, presión y lucha, además de mostrar un fuerte compromiso en tareas defensivas. Su experiencia también incluye tres internacionalidades con la selección absoluta de Uruguay, lo que le ha permitido competir al máximo nivel.

Borbas vestirá la camiseta azul hasta el final de la presente campaña y se pondrá a las órdenes de Guillermo Almada para aportar el gol que necesita el equipo.